【靚太安樂窩】家有小孩宜揀離地式鞋櫃　裝修達人教設計實用鞋櫃組盒【內附貼士】

▲ 裝修達人教大家揀實用鞋櫃！

裝修時，原來鞋櫃設計非常重要，一個好的鞋櫃能為生活帶來方便。此外，家中有小朋友，甚麼鞋櫃會較方便用家的生活？裝修達人阿LO在YouTube頻道分享揀鞋櫃的貼士。

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鞋櫃需有足夠收納空間

阿LO指如果鞋櫃不夠收納空間會很麻煩，因為大家一般不會把鞋收納在電視櫃、飯廳櫃等等。

鞋櫃深度貼士

一般鞋櫃的設計深35厘米，但不等於可以擺放所有鞋類，如果用家比較高大，鞋的尺寸比較大，有機會把鞋放進櫃裡不能關門。

設計鞋櫃時要量度腳掌最大的用家的鞋尺寸，如果用家習慣使用鞋盒，把鞋盒放到鞋櫃，我要連鞋盒都要度尺寸。

一般比真實需要預大1厘米深便可，如果預鬆太多，鞋櫃產生虛位，只會造成浪費。可是，鞋櫃的深度又不能預太緊，否則要把鞋櫃變成「斜插」形式，又變得不實用。如果配合優質的五金配件，即使造深一點都會實用點。

鞋櫃高度貼士

阿LO表示設立層板與層板之間的空間沒有定律，最主要計算自己平時的鞋款，比較多平底鞋、有踭鞋或高筒鞋。

如果平底鞋多，距離可以縮少啲。

不過平底鞋比較薄，如果想用盡高度的空間，可以安裝層板或選用鞋架，便可收納更多鞋。

如果一般鞋櫃層板與層板之間的高度是15厘米，如果高筒鞋比較多，可以量度高筒鞋的尺寸來訂立層板的距離。

我會採用天梯柱或「層板的」（層板托釘）可以方便調較高低尺寸，滿足不同大小的鞋。

鞋櫃設疏氣功能

阿LO建議大家選用有疏氣功能的鞋櫃，因為穿回家的鞋都會有味道，鞋櫃設有疏氣功能，便可減少異味。

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鞋櫃需要兼顧的範疇

為了放便出門，鞋櫃的作用不只是收納不同的鞋，還要擺放不同的日用品，阿LO對鞋櫃的空間分配有以下建議：

櫃桶斗：鞋油、鞋刷、鞋抽等小物件

掛桶：雨傘

鞋櫈：方便坐下穿鞋

掛衣區：可掛戶外外套，避免依附著衣物的病菌帶入屋或衣櫃。

阿LO續指，鞋櫃的五金件有很多種，其中一種是可以兩面反轉，用的時候拉出五金件，兩面都可以擺放鞋。因為鞋頭會比較扁，可收納更多鞋。

另一種鞋櫃可兩面斜插，拉出櫃門把鞋斜插，可增加收納空間。

離地式VS貼地式鞋櫃

鞋櫃選擇離地式或貼地式好？阿LO指要按用家的生活習慣。

如果大家習慣一回家，把鞋放到鞋櫃裡，可以選擇貼地式鞋櫃；如果家中人較多，又有小朋友，離地式鞋櫃較好。

如果要管理小朋友，回家後要把鞋放到鞋櫃裡，比較困難。

阿LO提醒大家，如果要設計離地式鞋櫃，切記櫃底不要打燈，否則照著鞋子，便會不美觀。

文章獲「阿LO」授權刊登

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責任編輯：王芷瑩