【告別愛女】無悔與愛德華氏症B女奮鬥80天　港媽毋忘親子時光︰多謝您揀我做媽咪

▲ 有港媽懷第3胎B女確診愛德華氏，經考慮及審視BB的狀況，一家人決定與BB一起奮鬥。

日前有藝人的胎兒確診患有愛德華氏症，面臨中止懷孕的抉擇，令人心碎。同一病患的孩子狀況不一，父母作任何決定都非易事，但同樣出於愛，有移居新加坡港媽懷第3胎B女確診愛德華氏，經考慮及審視BB的狀況，一家人決定「一日女兒有心跳都會一齊奮鬥」。女兒雖然只有80天生命，但足叫媽媽跟家人感到生命的可貴，讓愛女帶著滿滿的愛離開。

▲ 港媽Chestnut跟丈夫育有2兒，並於去年懷有第3胎。（受訪者提供）

愛女患有愛德華氏症

Chestnut跟丈夫從香港移民至新加坡，育有2兒子，龍氏一家四口在去年年初準備迎接新家庭成員，Chestnut懷上B女，預產期為11月。不幸的是產檢時醫生發現胎兒第18對染色體（T18）異常，當刻Chestnut大哭︰

生了兩個後，沒想過第三個會有任何染色體問題，記得驗完血後醫生打電話跟我說BB很大機會有T18。我問即是如何點，醫生說T18 BB一般是「不適合生存」，所以大部份父母會選擇終止懷孕……我哭著問手術細節，而醫生告知BB是女孩，我更加大哭起來。

▲ 2個月大的Evelyn，在NICU收到公公婆婆的祝福。（受訪者提供）

愛德華氏症（Edwards syndrome）又可稱為「18三染色體症」，發生率約為八千分之一，有生長遲緩及嚴重缺陷，不少在懷孕早期會自然流產，據悉能超過10週胎兒有50%胎死腹中。而可存活胎兒大機會有心臟缺損、腎水腫等問題，亦有整體發展遲緩，有5至10%的患者能活到1歲。而T18患者狀況兩極，依現時醫療，如患者狀況良好，加上醫護提供治療，孩子存活率及壽命大大提升。所以Chestnut疑問孩子是以真的被斷言「不適合生存」呢？

一家決定陪BB奮鬥

Chestnut找查資料了解愛德華氏症，亦找了一些父母由懷孕到照顧T18 BB的分享，包括發現SOFT.org裏有不少有用資料支持所有三染色體症的家庭；從新加坡罕有病協會獲悉有一位13歲女生T18存活的例子。此外，加入Facebook群組「Rare Trisomy Parent group」，集合世界各地育有三染色體症子女的家長，當中的小朋友雖然有缺陷，但他們笑容散發著愛與快樂，叫Chestnut更堅決陪伴愛女奮鬥。

▲ 龍氏一家陪伴BB女一起對抗愛德華氏症。（受訪者提供）

經過一兩星期的掙扎、思考、沉澱及禱告，Chestnut不想抹煞孩子生存的權利，即使是未足24周胎兒也應視為生命，而身為基督徒更會感恩每個生命。加上已是2孩媽媽的她，問自己如果兩兒發生事，她也會盡一切所能拯救孩子，所以她決定將主導權交給女兒，看她的狀況，做了一個她認為一生人最最最難的決定。

就係一日Mini Bei（女兒乳名）有心跳我都會同佢一齊奮鬥！我諗呢個係我做媽咪唯一可以為佢做嘅一件事！

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難以想像如果媽媽不要BB女，她被遺棄那種痛苦……加上Chestnut深思不想排除女兒想來到世界上感受爸媽及兩個哥哥的愛，無論時間長短，Chestnut為母則強，相信愛是永遠大大超越痛苦。改變不到此不幸，但龍氏一家可以做的是對BB女不離不棄。

兒子為媽媽及妹妹注入力量

雖然在孕期收到女兒有缺陷的消息，包括心室中膈缺損、橫膈膜過薄等，但Chestnut選擇珍惜愛女在她懷內的每一天。加上當時2歲、4歲兒子會給媽媽支持，哥哥每天摸摸媽媽肚中的妹妹，一起唱歌、祈禱，令媽媽更勇敢面對。

▲ 媽媽跟6星期大愛女留影。（受訪者提供）

B女取名為「藹希」，媽媽一直喜歡「藹」字，而希是指希望，提醒家長千萬不要失去希望，英文名取名Evelyn ，簡寫叫Eve，意思係「to live and to breathe」生存與呼吸。媽媽在懷胎34周，於2020年10月16日，雖然早產但順產誕下女兒。

Chestnut回想確實曾有掙扎應否繼續懷孕，因沒父母會想孩子出生後要插喉及做手術，有作壞打算是，包括女兒或會在出生前離開，又或出生後情況嚴重無法治癒，會讓BB接受紓緩療護，確保不受痛苦的情況下離開此世界。

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愛女的狀況未至於太差，主要是嚴重心臟問題和體重輕，醫生認為只要將心室間的5至6mm洞填補，B女是有生存希望。一家人跟醫護商量好，決定選擇全面治療女兒，Evelyn早產時1.4kg，1個月體重沒變，至後來慢慢升到2.4kg，有很大進步。爸媽每天到NICU探訪女兒2次，跟她唱歌、說故事、按摩、聊天禱告等。女兒在75日大時做心臟手術，歷時10小時，不幸在術後支撐5日就離世回天家。

雖然我非常非常傷心，但我深感安慰的是女兒短短80日的生命裏面充滿住愛，天父爸爸、爹哋媽咪、兩個哥哥、婆婆公公爺爺等，女兒努力為生命奮鬥的故事亦感動了世界各地的朋友，更包括主治醫生一起奮鬥80天，嬰兒科主管醫生說Evelyn生命是沒白費，讓他們得到經驗去幫助愛德華氏症及類似基因病嬰兒。媽咪以您為榮！多謝您揀選了我成為您的媽媽。

▲ Evelyn是爸媽的寶貝。（受訪者提供）

父母每個決定都出於愛

Chestnut勇於分享女兒的生命故事，寄盼社會及醫療界從T18所看到的不只有死刑，而是亦可看到生命、愛與盼望。同時望大眾尊重每位爸媽作出的決定。

T18 BB只不過多了一對18染色體，如果他們狀況良好並獲治療機會，都可活出自己的生命及意義！就跟T21唐氏綜合症一樣。

Chestnut明白每個愛德華氏症孩子狀況不一，有些情況嚴重，父母迫於無奈要選擇心痛的決定，而每個決定都是出於愛的表現。

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記者︰顏紫燕