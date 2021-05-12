【醫療事故】遺屬不滿西醫巫浩源懲處過輕要求覆核　醫委會：投訴人若不滿可循司法覆核

▲ 死者家屬不滿西醫巫浩源刑罰過輕，今午到醫委會秘書處向研訊主席遞交要求覆核信件。（受訪者提供）

註冊普通科醫生巫浩源因錯誤處方，致一名末期腎衰竭病人死亡，被判停牌3個月，緩刑18個月。死者家屬不滿刑罰過輕，今午（12日）到醫委會秘書處向研訊主席遞交要求覆核信件，希望小組覆核決定。醫委會指，根據現有機制，投訴人如對研訊結果感到不滿，可循司法覆核途徑處理。

家屬認為，研訊小組確實有明顯錯誤，包括未有合理考慮加刑因素、未有顯示曾考慮合適案例，理應主動覆核。另外，研訊過程亦有不足，包括在聆訊中未有掌握案情細節，未有了解涉及隱瞞處方錯誤藥物的誠信問題。

家屬又指，昨日研訊小組判決何志平除牌一年，對比本案同樣涉及誠信問題，但何案中並沒有病人因而死亡，本案死者是直接因為巫醫生專業失當行為致命，更涉及隱瞞處方錯誤藥物，延誤病人救治，質疑為何只作緩刑了事。

家屬希望醫委會研訊小組能把握機會糾正明顯錯誤，在守專業以外，全面實踐其宗旨「行公義、護社群」，以挽回公眾對醫生專業的信心，否則只會予人醫醫相衞之感。

醫委會昨日（11日）指，研訊是由研訊小組獨立進行的，研訊小組會根據投訴人及被投訴醫生所提供的證據，獨立地進行裁決，施加恰當的罰則，及考慮會否根據《醫生註冊條例》第21(1)(iv)條作出緩刑的決定。

該會又引述過往案例指出，高等法院裁定《醫生註冊條例》第21（4B）條中所指的覆核權力是授予頒下裁決決定或命令的研訊小組，而非整個醫委會。此外，覆核是一個簡易程序，目的是為了更正任何明顯的錯誤，而非就事件再作聆訊或重新訴訟。

上訴庭亦稱，由於研訊小組的成員是最掌握投訴人及被投訴醫生所提供的證據，而有資格決定何謂「恰當的罰則」；只有在罰則上出現明顯錯誤、無根據或顯然不合適，或超出可施加罰則的合理範圍的情況下，法院才會作出干預。

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記者：陳子謙