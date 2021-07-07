【育兒心得】孩子謊稱考第一「滿足」爸媽期望 曾鈺成：要學識面對挫折才能站起來

贏在起跑綫重要，但輸得起也很重要。今集《湊得輕鬆啲》邀請到前立法會主席曾鈺成先生，從前校長的角度分析如何教導小朋友承受挫折。

曾生表示，爸媽在教導小朋友時，很重要的責任是當小朋友遇到挫折時，身邊大人如何引導去輸得起，譬如有次成績不理想，無論任何原因失手，做父母只是嚴格苛責，一味數落不是，小朋友很難自己去應付到。

曾生舉了個例子，他認識有個小朋友，父母期望他考第一，終於有次小朋友回家說自己考第一，父母感到很高興，誰知媽媽在家長日去見老師，但老師卻隻字不提自己小朋友考第一，她終於忍不住問班主任，班主任卻回答不是，

你可以想象媽媽的反應，非常生氣，回家打罵小朋友說他撒謊，事後平心靜氣問小朋友，為甚麼你撒謊，小朋友如何回答？我知道爸爸媽媽想我考第一，如果考不到會不開心。

他指，對於小朋友來說，他知道父母想自己考第一，很努力去考第一，但最終失敗，他想到這個辦法去面對挫折，就是說自己考第一，但從父母角度來看，考不到第一已經失望，誰知道還要講大話，令到小朋友跌倒了就不能再站起來。

他建議，做父母要真正了解小朋友，不能夠只看表面，這件事本來很好機會去教導子女，達不到目標，應該用甚麼態度來對待，如果小朋友要輸得起，老師和家長教導都很重要，要懂得面對挫折，面對挫敗，才有機會跌倒再重新站起來。

除了成績外，要培養小朋友成才，曾生認為最重要是與人相處的能力，他指疫情以來所有人都懂得上網課，越是網上課堂上得多，更加相信網上學校取代不了學校課堂，主要是人際關係，小朋友成長很重要的部分是學習與人相處，

一個人成功與否，除了學問、學業成績外，還要視乎是否懂得與人相處。

此外，爸爸媽媽不要逼小朋友去做超出能力以外，或者完全沒有興趣的事，不要把小朋友當做完全被動的機器人，或者當他們是一張白紙，喜歡寫甚麼就寫甚麼，喜歡畫甚麼就畫甚麼，

不可能，人就是這樣的，會有個反應，我們要對小朋友的周圍事物反應，包括對我們對他們要求的反應都要特別敏感。

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記者：鄺嫻、胡嘉儀