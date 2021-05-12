【尋找她香的故事】同是天涯淪落人　重新學習駕馭人生

▲ 《尋找她香的故事》

法國片《尋找她香的故事》（Perfumes）講香水界天后安華博（Anne Walberg）除替知名品牌研發香水，亦將她的天賦專業才能提供予不同類型的企業。可是性格自負又喜怒無常，當她短暫失去了嗅覺情緒崩潰。

另一方面，紀堯（Guillaume）是她新僱用的司機，吊兒郎當，卻是唯一敢反駁她的人。他們意外的友誼反而讓倆人重新學習活著、駕馭人生。

導演兼編劇格力哥里馬格尼（Grégory Magne）接受訪問，講及的創作點滴。

問：這電影故事的靈感怎麼來的？

答：我受所有人都經歷過的情況而啟發。 有一次我在人群中，突然有一股熟悉的香水氣味傳來引起了我注意。

我反射性地想找出這股氣味的主人，所以我站在原地觀察周圍的人，然後我開始想像一個比一般人敏銳嗅覺的人的日常生活如何。

這種能力如何改變這人與其他人的關係。甚至是她的社交生活，情緒或性格。 這些思考驅使我創造出一個極難描繪的角色，更大的挑戰是如何用影像捕捉香氣？安華博（Anne Walberg）就是這樣誕生。

問：《尋找她香的故事》是關於兩個寂寞的人的相遇：調香師和她的司機…

答：Anne是失意的天后。 起初她似乎很無禮、冷漠。 加上她中產的特徵，大家會覺得她很傲慢，但其實她是不想與人交流，不善溝通。

Guillaume人生正經歷著艱難的時刻，他與妻子剛分開，必須解決女兒的監護權問題。但社交上，情況恰恰相反。他善於交際，在任何情況下與任何人交談都輕鬆自在。甚至有點太自在。

問：你如何準備？你是通過與真正的調香師進行研究的嗎？

答：我們的目標不是製作一部有關調香師或香水的學術片。主角Anne Walberg的「任務」是受我幾年前在該主題上所讀或看過的東西啟發的。

例如，她要複製洞穴裡之氣味的概念來自華納‧荷索（Werner Herzog）的一部紀錄片，名為《忘夢洞》（The Cave Of Forgotten Dreams），但我們需要在術語和行為上保持真實和精確。

因此，劇本完成後，我請求數名調香師閱讀後釐清一些細節。這確實是一個引人入勝的職業。世界上只有數百位職業調香師，其中大多數在法國受訓及工作。

行業狀況開始變化，但女性代表性始終不足。尤其是其中一位----現任愛馬仕（Hermès）香水創意總監Christine Nagel，她為女主角Emmanuelle提供協助。

Christine雖然比角色Anne善於交際，但她坦承角色的許多特徵和反應與自己相同。她邀請Emmanuelle到自己的香水實驗室，並建議她調製自己的香水，以便學習技藝。

問：你何時發現EMMANUELLE DEVOS是適合的人選？

答：我連劇本的第一版都未完成就已經將Christine 和 Emmanuelle的照片放在一起，可能因為角色敏銳的嗅覺使我想起了積克奧迪雅（Jacques Audiard）的《唇語驚魂》（Read My Lips）。

我和Emmanuelle彼此不認識，在某一個星期三晚上將劇本送去給她的經理人。到星期四早上，她已看完並表示喜歡。我們在星期五見面，在不到48小時內，天上所有星星都排成一直線了。

Emmanuelle說她理解角色不善交際的一面，因為令她想起少年的自己。她對需要演活一位調香師的挑戰感興趣，喜劇的部分更加吸引她，因這是她很少接觸到的類型 。

Grégory和Emmanuelle讓人聯想到不同的宇宙和觀眾群，但這對電影來說似乎更有趣。他們也有不同的表演風格，Emmanuelle非常精確，她具有驚人的能力去感受每一場戲的重點，並集中在那點去精準完成。

Grégory 比較即興，他知道除對白外還需要很多表達方式。他們的表演風格與他們的角色特徵相吻合，一個認真，而另一個是即興。

問：儘管充滿了幽默風趣的橋段，但這部電影並不僅是一部喜劇……

答：我喜歡的幽默是每一個觀眾憑自己看見、捕捉到的去理解，是輕描淡寫而非誇張的。對我來說，貼近現實生活似乎更真實，這故事也是如此。

當兩個角色墜入愛河時，你會表現他們的躁動、尷尬、絕望、重聚…像Anne和 Giullaume這樣的友誼是由許多細緻而微妙的事情表現出來。

觀眾不需要他們親吻或互相拍背，才會明白他們對彼此重新建立自信心有多大影響。