【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭

▲ 台灣一名男子赴外地公幹後多年來音訊全無，染疫後才聯絡妻女揭已另組家庭。

台灣發生一宗令人憤怒的離婚案，一名台南男子在20年前遠赴印尼公幹，但自2005年開始沒再回家，音訊全無。直至去年男子在當地染疫後擔心自己不測，才主動聯絡妻女，並要求對方代為照顧私生子，最後妻子向台灣法院申請離婚獲准。

丈夫自2005年開始音訊全無

綜合台灣傳媒報道，該名梁姓男子在1981年與前妻結婚，二人育有2名子女，夫婦關係融洽。梁男在2001年開始前往印尼公幹，原本每2、3個月會回台一次探望妻子和兒女，然而自2005起就沒再回家，亦沒有與家人聯絡。

5年前，前妻欲辦理分居手續，始發現對方一直有回台灣，只是未有回家暫住。直至去年9、10月期間，梁男在印尼確診新冠肺炎，之後透過哥哥聯絡前妻，希望對方能拜託認識的台商商會會長，安排飛機讓自己回台治療。不過會長表示，只能替梁男安排到印尼較好的醫院接受治療。

丈夫染疫 始發現已另組家庭

原來梁男多年來在印尼已另組家庭，並與外遇誕下2名子女，不過外遇已去世。當時他擔心自己不測，私生子會無人照顧，所以再透過哥哥與前妻所生的大女兒聯絡，要求妻女代為照顧他在印尼的2名子女。妻女未有答應前夫要求，其後梁男痊癒出院，迄今沒再與前妻和子女聯絡，再次消失。

最後妻子決定向法院正式申請與梁男離婚，法院在調查時發現直至2020年7月，梁男仍然有入境台灣的紀錄。而大女兒在上庭作供時，亦稱父親自她高中畢業後甚少回家，只是爺爺、嫲嫲去世時回家住了一晚，還是睡在梳化上。

對於梁男長期未有回家與家人同住，並且音訊全無，加上他在外地與他人生兒育女，法院指兩人「婚姻誠摯、相互扶持基礎已嚴重動搖或流失殆盡」，因此批准離婚申請。

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責任編輯︰王明芳