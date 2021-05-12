  • 31°C
香港時間 : 2021512日 (週三) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭

親子 15:38 2021/05/12

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣一名男子赴外地公幹後多年來音訊全無，染疫後才聯絡妻女揭已另組家庭。

台灣發生一宗令人憤怒的離婚案，一名台南男子在20年前遠赴印尼公幹，但自2005年開始沒再回家，音訊全無。直至去年男子在當地染疫後擔心自己不測，才主動聯絡妻女，並要求對方代為照顧私生子，最後妻子向台灣法院申請離婚獲准。

丈夫自2005年開始音訊全無

綜合台灣傳媒報道，該名梁姓男子在1981年與前妻結婚，二人育有2名子女，夫婦關係融洽。梁男在2001年開始前往印尼公幹，原本每2、3個月會回台一次探望妻子和兒女，然而自2005起就沒再回家，亦沒有與家人聯絡。

5年前，前妻欲辦理分居手續，始發現對方一直有回台灣，只是未有回家暫住。直至去年9、10月期間，梁男在印尼確診新冠肺炎，之後透過哥哥聯絡前妻，希望對方能拜託認識的台商商會會長，安排飛機讓自己回台治療。不過會長表示，只能替梁男安排到印尼較好的醫院接受治療。

丈夫染疫　始發現已另組家庭

原來梁男多年來在印尼已另組家庭，並與外遇誕下2名子女，不過外遇已去世。當時他擔心自己不測，私生子會無人照顧，所以再透過哥哥與前妻所生的大女兒聯絡，要求妻女代為照顧他在印尼的2名子女。妻女未有答應前夫要求，其後梁男痊癒出院，迄今沒再與前妻和子女聯絡，再次消失。

最後妻子決定向法院正式申請與梁男離婚，法院在調查時發現直至2020年7月，梁男仍然有入境台灣的紀錄。而大女兒在上庭作供時，亦稱父親自她高中畢業後甚少回家，只是爺爺、嫲嫲去世時回家住了一晚，還是睡在梳化上。

對於梁男長期未有回家與家人同住，並且音訊全無，加上他在外地與他人生兒育女，法院指兩人「婚姻誠摯、相互扶持基礎已嚴重動搖或流失殆盡」，因此批准離婚申請。

同場加映：「島大女神」葉蒨文高學歷學霸　單親家庭成長爭氣報答媽媽

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【出軌丈夫】結婚17年3年無性生活發現丈夫出軌　港媽心碎：佢一直係好老公好爸爸
13:14 2021/04/16
【出軌丈夫】結婚17年3年無性生活發現丈夫出軌　港媽心碎：佢一直係好老公好爸爸
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【賤男機師】虐待逼瘋未婚妻殺2歲兒囚15年　機師與空姐小三誕2女雙宿雙棲
16:56 2021/01/29
【賤男機師】虐待逼瘋未婚妻殺2歲兒囚15年　機師與空姐小三誕2女雙宿雙棲

你可能感興趣

【出軌丈夫】結婚17年3年無性生活發現丈夫出軌　港媽心碎：佢一直係好老公好爸爸
13:14 2021/04/16
【出軌丈夫】結婚17年3年無性生活發現丈夫出軌　港媽心碎：佢一直係好老公好爸爸
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【賤男機師】虐待逼瘋未婚妻殺2歲兒囚15年　機師與空姐小三誕2女雙宿雙棲
16:56 2021/01/29
【賤男機師】虐待逼瘋未婚妻殺2歲兒囚15年　機師與空姐小三誕2女雙宿雙棲
家庭關係 夫妻之道 離婚 新冠肺炎 治療 台南 台灣 印尼

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等