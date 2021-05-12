【死因研訊】男子太古廣場墮斃死因續訊　督察稱曾勸喻死者及了解其訴求不果

▲ 當日擔任中區軍裝巡邏小隊指揮官的督察梁宇熙庭上作供。（陳永康攝）

2019年6月反修例運動期間，一名身穿黃色雨衣的男子在金鐘太古廣場墮樓亡，死因研訊今（12日）續。當日接報到場處理危站的督察供稱，他曾向死者了解「有咩訴求、有咩幫到佢」等，但死者一直沒有回覆，他經一番游說及勸喻，仍未能探求對方想表達甚麼，約80分鐘後談判組同事抵達。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。受聘於利基建築工程有限公司的地盤監督張耀雄庭上供稱，案發當時他身處在太古廣場4樓平台附近，負責監督更換外牆雲石工程。張指記得外牆搭建了金屬棚架，內圍則有2個橫跨整個商場長度、闊度各約0.75米的工作平台，整個範圍由木板圍封，有2個上鎖的出入口，但整個範圍均沒有閉路電視。

▲ 地盤監督張耀雄案發當時身處在太古廣場4樓平台附近，負責監督更換外牆雲石工程。（陳永康攝）

張供稱，他與其他同事管有出入口的鑰匙，一般出入口的趟門會上鎖，有人要求才會從外面開鎖，而雖然木板外右邊有約高1米的混凝土台階，可由此進入工作平台，但公司一般不容許任何人由此處爬入，而且有網圍封及阻攔。張觀看事後拍攝的照片後稱，該圍網不知何時被人扯下。

張續指，案發當天收到工人通知，「有個外人入咗工地，企咗喺架上面」，他與另一人隨即趕到，並開啟左邊趟門的鎖進入工地，看見工作平台上有1名身穿黃色雨衣的人，對方面戴口罩、背向金鐘道、倚著棚架。

張當時大叫「呢度係地盤範圍，你唔入得嚟㗎」，對方無反應，一聲不響。張詢問其他工人，聽聞對方經花槽進去。死因裁判官高偉雄表示，照片顯示棚架延伸至地面，並問及張，行人路上是否有「圍街」。張解釋，地面的「圍街」闊約2米，可覆蓋整個棚架及與外牆間0.4米的空隙，而行人路上仍有近1.5米露天的範圍。

▲ 太古廣場保安副主任陳鬯賡。（陳永康攝）

太古廣場保安副主任陳鬯賡則供稱，他當日收到控制室的通知，有「街外人」進入工地，故於5分鐘內趕到，當時右邊趟無上鎖，他拉開門便能進入。陳看見工地內有一名身穿黃雨衣的男子站在工作平台，面向陳及門口方向，右手手持𠝹刀，並露出半截刀鋒。

陳憶述，他詢問對方在做甚麼，但對方一直無反應，僅在陳問及其身旁背包是否其財物時點頭一下；然後有其他工人從下層到來，陳叫對方不用緊張，對方則回答「好」，但一直「企定定」達半小時，陳感覺對方表現緊張，及後報警處理。

其中一名陪審員問及，現場是否有告示警告途人不要進入工地。陳供稱，趟門門外沒有警告，但圍封範圍內則有類似「工地危險，閒人免進」的告示。

當日擔任中區軍裝巡邏小隊指揮官的督察梁宇熙庭上作供，他到達現場時已有另一名督察處理現場情況，他看見身穿黃雨衣的人士站在平台危險位置。對方左手拿著電話，右手持有𠝹刀。梁向對方表示「我係警察，有咩幫到你呀」，梁指對方最初沒有回應，梁嘗試行近，對方卻用𠝹刀指著自己頸部，梁遂站回原位。

梁與上司商討後，約於4時半要求談判組同事協助。等候期間，梁表示不斷希望幫助黃雨衣人，但對方默不作聲，不時查看左手的智能手機，不理會警方提供的任何服務或協助。

梁供稱，經一番游說及勸喻，仍未能探求對方想表達甚麼，約80分鐘後談判組同事抵達。梁便退到圍板外處理其他情況，有5名情緒激動的人希望進入工地，與死者見面，但經談判組同事考慮後，梁拒絕他們的要求。案件下午續。

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記者：林欣樂