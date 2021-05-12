【新冠肺炎】今日新增2宗確診個案　變種病毒菲籍女護士胞兄確診感染

▲ 本港近日疫情有放緩跡象，今日新增2宗確診，均不涉感染源頭不明。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日(12日)新增2宗確診個案，包括一宗輸入個案及一宗與本地個案有流行病學關連，並無新增源頭不明個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。同日初步確診個案少於10宗。

今日新增的2宗確診個案，當中涉及一名42歲男病人（個案編號：11815），屬早前確診變種病毒菲籍女護士的哥哥，檢出CT值大於30(即病毒量低)，亦無檢出抗體；其於中環置地太子二樓Oliver's the Delicatessen任售貨員，5月1日最後上班，工作同事將列作密切接觸者，暫時未有同事初步陽性。

男患者、女友曾於4月13日及18日分別於柴灣興華（二）邨豐興樓和深水埗福榮街37號出席家庭聚會。其女友亦檢出新冠病毒抗體測試結果為陽性，顯示她於近期曾感染新型冠狀病毒，中心已於昨日公布有關資訊。

至於今日新增的輸入個案，涉及一名44歲女子，屬外籍傭工，4月19日乘搭5J272航班從菲律賓抵港，一直沒有病徵，並沒有檢出變種病毒N501Y。

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記者：陳正怡