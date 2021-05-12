【理大暴動】涉理大衝突否認暴動等罪　設計師自辯稱只是到場見證

▲ 1名產品設計師早前否認暴動等兩罪於區域法院受審。（經濟日報資料圖片）

2019年11月理工大學衝突中，1名產品設計師於紅磡蕪湖街被捕，警方在其身上搜出波子、索帶及生理鹽水等物品，設計師早前否認暴動等兩罪於區域法院受審。設計師今（12日）出庭自辯，解釋當晚從新聞得知理大事件有望解決，故希望親身見證才前往現場。

涉案被告雷爍鏗（29 歲）被控於2019年11月18日，在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶，被告否認暴動及管有適合作非法用途工具兩罪受審。

被告今出庭自辯時供稱，他是理大的舊生，他於案發當晚從新聞得知，有校長等人物抵達理大，故認為衝突有望於當晚化解，他因此希望親身到場見證，遂收拾與胞弟共用作行山的背包出門。

被告稱其後乘港鐵至何文田站，並與衝突現場保持距離，後來衝突漸近，被告便退到佛光街天橋，其後於公園稍作休息，從背包中取出為行山備用的可樂和餅乾食用。

被告續指他其後前往佛光街及馬頭圍道交界，途中被群眾懷疑他是便衣警，因為其背包肩帶上有一條反光紋，被告因此被群眾搜袋及要求露出褲頭，群眾更派人尾隨被告。被告感到不安，因此決定走回頭路，循其他路線進入理大。

被告走到蕪湖街附近時，發現前方有群眾，被告遂打算尾隨進入理大，其後被告又用google map查看路線，期間聽到槍聲，被告看到有群眾後退，並將他撞跌，而他手中的電話亦掉在地上及遭群眾踢走。被告其後發現警方在相距他約十多米位置，被告下意識向前跑，但跌倒在地上後遭警方拘捕。

被告供稱當晚並沒有參與任何示威、暴動或非法集結，而背包內的黑色上衣、手袖和生理鹽水等物資，是為了預防遇上催淚煙之用。被問及為何帶備8支生理鹽水之多，被告解釋他只是隨手放進背包，未有為意。被告又解釋袋中的索帶，是胞弟為幫他準備窗花以便領養貓隻之用，而波子則是胞弟準備給貓隻玩耍之用。

被告其後於控方盤問下進一步解釋，涉案背包為兩兄弟共用，11月初的時候胞弟帶同背包到他的寓所，但最終兩人沒有去行山，胞弟便將背包遺下。被問及為何想見證理大衝突化解的一刻，被告稱「可能個感覺好似去旅行咁，見住啲年青人真係可以離開，有得睇到呢個畫面，新聞可能捕捉唔到。」

控辯雙方均已舉證完畢，法官將案件押後至本周五（14日）作結案陳詞，並暫定於6月10日裁決。

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記者：楊詠渝