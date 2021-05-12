【台灣疫情】台灣單日暴增16宗本地確診個案　3宗源頭未明

▲ 台灣單日暴增16宗本地確診個案。

台灣爆發新冠肺炎疫情，今日(12日)新增16宗本地確診個案，有6宗感染源頭不明，分別涉及新北市及宜蘭縣，當中3宗涉及宜蘭電子遊樂場群組的相關接觸者；今日亦再傳出基隆等地亦出現不明感染源個案。

台灣中央流行疫情指揮中心今日公布，當地新增17宗確診個案，包括16宗本地感染個案，當中3人感染源頭仍然未明；涉及一名50多歲女子，本月2日起發病，上周二至本周一曾五度到同一診所度醫，惟至昨日症狀持續入院，今日始確診，並檢出有抗體。

另一宗感染源頭不明個案涉及一名6旬婦，於台北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，上周四出現症狀，當日及隨後兩天均求醫，惟至昨日症狀持續入院，今日始確診。餘下一宗則涉一名50餘歲女子，於台北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，周一起發帶，昨日到院檢測確診。三人的活動史及接觸史仍於調查當中。

而宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場群組持續擴大，今日亦再多3人確診，包括一人為遊藝場員工，餘下2人則為早前確診個案的密必接觸者。群組至今已有8人確診。

台灣衞福部長、流行疫情指揮中心指揮官陳時中形容，台灣疫情非常嚴峻，今天可能進入第3級警戒，停止室內5人以上，室外10人以上的聚會。

指揮中心昨天已經宣布，即日起到6月8日暫停室外500人以上，室內100人以上的集會活動。

總統蔡英文表示，目前防疫物資、醫療系統充足，呼籲民眾放心，疫苗會陸續到位；又指強化防疫難免影響生活，希望民眾不要恐慌，應一起提高警覺，配合防疫。

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責任編輯：陳正怡