  • 30°C
香港時間 : 2021512日 (週三) 15:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣疫情】台灣單日暴增16宗本地確診個案　3宗源頭未明

社會 14:39 2021/05/12

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣單日暴增16宗本地確診個案。

台灣爆發新冠肺炎疫情，今日(12日)新增16宗本地確診個案，有6宗感染源頭不明，分別涉及新北市及宜蘭縣，當中3宗涉及宜蘭電子遊樂場群組的相關接觸者；今日亦再傳出基隆等地亦出現不明感染源個案。

台灣中央流行疫情指揮中心今日公布，當地新增17宗確診個案，包括16宗本地感染個案，當中3人感染源頭仍然未明；涉及一名50多歲女子，本月2日起發病，上周二至本周一曾五度到同一診所度醫，惟至昨日症狀持續入院，今日始確診，並檢出有抗體。

另一宗感染源頭不明個案涉及一名6旬婦，於台北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，上周四出現症狀，當日及隨後兩天均求醫，惟至昨日症狀持續入院，今日始確診。餘下一宗則涉一名50餘歲女子，於台北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，周一起發帶，昨日到院檢測確診。三人的活動史及接觸史仍於調查當中。

而宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場群組持續擴大，今日亦再多3人確診，包括一人為遊藝場員工，餘下2人則為早前確診個案的密必接觸者。群組至今已有8人確診。

台灣衞福部長、流行疫情指揮中心指揮官陳時中形容，台灣疫情非常嚴峻，今天可能進入第3級警戒，停止室內5人以上，室外10人以上的聚會。

指揮中心昨天已經宣布，即日起到6月8日暫停室外500人以上，室內100人以上的集會活動。

總統蔡英文表示，目前防疫物資、醫療系統充足，呼籲民眾放心，疫苗會陸續到位；又指強化防疫難免影響生活，希望民眾不要恐慌，應一起提高警覺，配合防疫。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【台灣旅行】港府有否與台灣商討旅遊氣泡安排？　特首：時常與駐港總領事國家接觸商討
18:24 2021/04/12
【台灣旅行】港府有否與台灣商討旅遊氣泡安排？　特首：時常與駐港總領事國家接觸商討
【新冠肺炎】印度變種病毒蔓延至少17國包括英美、新加坡　浙江港籍貨輪10船員確診
11:40 2021/04/30
【新冠肺炎】印度變種病毒蔓延至少17國包括英美、新加坡　浙江港籍貨輪10船員確診
【旅遊氣泡】新加坡爆疫當地政府或調整旅遊氣泡安排 會與港府保持聯絡
13:00 2021/05/05
【旅遊氣泡】新加坡爆疫當地政府或調整旅遊氣泡安排 會與港府保持聯絡

你可能感興趣

【台灣旅行】港府有否與台灣商討旅遊氣泡安排？　特首：時常與駐港總領事國家接觸商討
18:24 2021/04/12
【台灣旅行】港府有否與台灣商討旅遊氣泡安排？　特首：時常與駐港總領事國家接觸商討
【新冠肺炎】印度變種病毒蔓延至少17國包括英美、新加坡　浙江港籍貨輪10船員確診
11:40 2021/04/30
【新冠肺炎】印度變種病毒蔓延至少17國包括英美、新加坡　浙江港籍貨輪10船員確診
【旅遊氣泡】新加坡爆疫當地政府或調整旅遊氣泡安排 會與港府保持聯絡
13:00 2021/05/05
【旅遊氣泡】新加坡爆疫當地政府或調整旅遊氣泡安排 會與港府保持聯絡
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 蔡英文 台灣

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等