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【申請豁免】擬參選立法會宣傳品涉違規　商人林景楠入稟申請豁免懲罰

社會 15:21 2021/05/12

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47名參與民主派初選人士涉違國安法，商人林景楠（右）早前獲准保釋。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中獲准保釋的商人林景楠日前入稟高等法院，指去年擬參選立法會選舉，當中部份宣傳品擬違反法例，遂入稟要求法庭豁免懲罰，聆訊將排期於6月28日早上於高等法院進行。

申請人林景楠，為阿布泰生活百貨創辦人；答辯人律政司司長。

入稟狀指，申請人擬參與原訂於2020年9月6日舉行的立法會選舉，並出選進出口界功能界別及新界東，就參選事宜於同年7月印製1萬張單張、400張海報及73張橫額。

申請人指有關物品或違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第34(1)及(4)及35條，以及《選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例》第105條(1)、(2)及(4)，遂要求法庭就其選舉廣告的遺漏作寬免懲罰。

根據條例，發布選舉廣告的候選人，須以選管會指明的方式，在選管會指明的時間內，備妥有關廣告、資料、准許或同意書的電子文本，在總選舉事務主任或獲其授權的人所維持的公開平台(中央平台)上供查閱，任何人不得發布沒有以中文或英文顯示印刷人的姓名或名稱及地址、印刷日期或數量的印刷選舉廣告，違者最高可被判罰款及監禁。

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記者：林育慧

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