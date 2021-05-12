【疫苗接種】當局指正考慮為非港人打針　適時作出決定及公布

▲ 當局指正考慮為非香港居民接種新冠疫苗，適時作出決定及公布。（陳國峰攝）

本港今日（12日）新增2宗新冠肺炎確診個案，截至昨日（11日），政府已為市民接種共約180.5萬劑新冠疫苗，當中約110萬人已打首針，約70.46萬人已接種第二劑疫苗。當局指，正考慮為非港人打針，適時會作出決定及公布。

負責疫苗接種計劃的食物及衞生局與公務員事務局今日（12日）書面回覆立法會議員陳恒鑌的提問時表示，自疫苗接種計劃開展以來，曾收到一些有關為非香港居民接種疫苗的查詢和要求，兩局正審視為在香港逗留了一段時間的非香港居民提供疫苗接種服務的論據及相關安排，並會適時作出決定和公布。

兩局說，疫苗接種計劃開展，截至本周一（10日），已為市民接種約177萬劑新冠疫苗；當中超過108萬名市民已接種第一劑疫苗，約佔16歲或以上人口的16.6%，政府的目標是在今年內為大部分香港居民提供疫苗，透過由政府主導的疫苗接種計劃讓香港居民以自願形式免費接種。

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記者：陳曉瑩