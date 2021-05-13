【明星理財】與嚴崇天回巢憶做主播苦與樂　梁嘉琪疫情下學懂營運網店

▲ 梁嘉琪疫情下學習營運網店。

梁嘉琪與嚴崇天兩位前有線主播近日重返娘家，為香港開電視主持節目《關於早餐的一些事》。梁嘉琪與嚴崇天齊接受TOPick訪問大談拍攝點滴。

說到疫情下娛樂圈曾近乎停擺，兩年前開網店賣裙的梁嘉琪近一年全職做老闆，從而學習做生意的竅門：「藝人做生意起步會快一點，若想營運下去也要付出，競爭性是公平。」

嚴祟天跟「師姐」梁嘉琪說起當年做主播的經歷，雖然為著採訪而捱肚餓卻覺得有所得著：「雖然是辛苦，但回望過去一切也是值得。」

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▲ 梁嘉琪跟嚴崇天為開電視主持新節目。（黃建輝攝）

介紹各式早餐

一連15集的香港開電視主持節目《關於早餐的一些事》將於5月17日首播，節目由淺入深研究各種早餐起源，由最常吃的茶餐廳常餐開始，兩位主持梁嘉琪跟嚴崇天試均不同款式早餐，由日式、泰式、台式、越式和印度早餐。

說到最難忘的早餐，二人不約而同說是一位日籍媽媽炮製的愛心早餐，梁嘉琪說：「那位日本太太居於香港30多年，她住的地方仿如置身輕井澤，花園放置日式桌椅，她又親手煮日式早餐給我們吃。」

▲ 梁嘉琪跟嚴祟天到訪一位日籍太太的家。

注重飲食健康

提到飲食，近年都市人頗注重保健及養生，梁嘉琪亦改變了一些生活習慣：「以前的我不愛喝水，只愛飲茶，在疫情影響下我多了喝水，另外盡量不喝凍飲。」

而嚴崇天同樣戒凍飲，因為怕傷脾胃：「拍完節目後才明白凍飲是傷身，每當我喝完凍飲就會面紅兼生粒粒，所以盡量戒飲。另外人漸大會更注重運動，近日請了私人教練教我做Gym外，亦學習跆拳道。」

至於平時會跑步及上跳舞堂的梁嘉琪直言是吃貨一族，不會為keep弗而忍口：「吃東西會令人開心，而心情會影響一個人的外觀，對我而言，吃東西是令我保持年輕的方法，我個人沒有物慾，不會買名牌包包，反而捨得花錢去吃。」

▲ （黃建輝攝）

經營網店生意

疫情影響下藝人工作量大減，去年3月梁嘉琪更離開工作近13年的TVB，除了主持Live騷推介產品外，於2019年7月她創立自家品牌「K times 2」，於網上主力售賣裙子，疫情下嘉琪主力打理生意。

她直言曼初原本與拍檔只視網店當作副業，所以沒特別長遠計劃：「直至去年才全身投入經營，會計劃網店將來的發展，構思下裙子的款式及宣傳方法。」

疫情下多了人網購，惟嘉琪坦言經營網店的確受惠，但競爭性亦頗大：「在宣傳上投資多一點，會找些裝潢美麗的場地和聘請攝影師拍攝產品照。」

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邊做邊學感覺充實

嘉琪十分認真，會構思下宣傳方法，學懂做生意的方式。

在金錢得著外，她覺得還可以從中學到很多事東西：「整件事是很充實，因為是小店的關係，由搬貨至包裝都一手包辦。藝人經營生意的話，起步點會快一點，但若想繼續做得好都要努力，因為競爭性也是公平。」

▲ （黃建輝攝）

窮則變變則通

至於嚴崇天直言少了司儀工作，他說：「我已連續兩年沒做過倒數活動，不過近日客戶改為舉行Online活動，之前我也為MIRROR活動擔任主持。」另外他天近兩年經營其他生意，更與瑪姬在網上帶貨，故未至於影響收入。

梁嘉琪跟嚴崇天同是有線主播出身，雖然入行的年份不同，兩人拍攝時也憶起當年做主播的苦與樂。

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工作辛苦但滿足

嚴崇天回憶說以前去康城及威尼斯影展採訪，很開心見到不少荷里活巨星：「為做人物專訪，由朝至晚只吃了兩個法飽，又餓著肚子行10層樓，不過辛苦過後回望過去，很開心有著這些經歷。」

至於梁嘉琪謂主播工作鍛鍊其應變能力：「當年沒多電視台做Live直播，我們新入行也給予機會，那是一個很難得的訓練，若沒有那幾年的經驗，現在的我不夠膽為港台主持直播節目。」

場地提供：Mini hotel Causeway Bay

服飾：K times 2（梁嘉琪）

化妝：Soie Ip（梁嘉琪）

髪型：Terrence Chan @ HAiR（梁嘉琪）、Yashi leung @ DAK salon（嚴崇天）

記者：游艾維

同場加映：吳幸美專訪