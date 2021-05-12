立法會二讀辯論區議員宣誓草案

▲ 立法會恢復二讀審議有關公職人員宣誓的條例草案，要求區議員宣誓。（資料圖片）

立法會恢復二讀審議有關公職人員宣誓的條例草案，要求區議員宣誓，效忠特區及擁護《基本法》。

條例草案列明，若有立法會議員及區議員涉及違反誓言，考慮到律政司司長作為公眾利益維護者角色，律政司司長可不受時限，在任何時間提出法律程序，有關議員會即時自動暫停職務，直至法庭對有關訴訟有最終決定。

另外，條例草案亦列出正面及負面清單，訂明若某人若符合正面清單，則屬 「擁護《基本法》、效忠特區」 ，而他若作出或意圖作出負面清單所列行為，則屬不符合 「擁護《基本法》、效忠特區」。正面清單行為包括擁護憲法及基本法、擁護「一國兩制」等；負面清單則包括干犯港區國安法、違反基本法第二十三條、宣揚及支持港獨主張一以及尋求外國勢力干預香港特區事務等。

條例草案委員會主席、自由黨立法會議員張宇人認為，條例草案有助解決過往有議員「當宣誓食生菜」的問題，可撥亂反正，有助中央落實愛國者治港，他批評過往有議員在宣誓內容中「加料」，配以道具、口號，更改誓詞及披上港獨旗，抵毀中央政府，宣揚違法思想，視宣誓、港府和中央為無物，反映修例的必要性。他認為，若議員不是真誠宣誓，沒有資格繼續留在體制內，更遑論收取來自公帑的薪金

新民黨主席葉劉淑儀形容，今次修例是「遲來的條例草案」，可豐富對議員擁護基本法的提述，指過往有議員在宣誓階段「過關」後，做出違反香港憲制秩序的行為，而目前沒有法例處理相關行為。

金融界立法會議員陳振英就指，現屆區議會中，有區議員將地區事務擱置一旁，形容他們自我賦予「尚方寶劍」，將區議會變成「政治監審局」，高談政治，不理民生。他認為，今次修訂符合人大常委會有關公職人員宣誓的決定，有助落實愛國者治港原則。

不過，熱血公民立法會議員鄭松泰認為，新修訂下，律政司權力過大，因為一旦律政司就議員涉及違反誓言提出訴訟，有關人士的議員資格隨即被凍結，更要因此負上大量的訴訟費，質疑有關修訂違反普通法下「無罪假定」的原則。

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記者：尹櫻霖