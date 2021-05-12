繼高息吸納存款客　虛擬銀行再拓外匯市場

近日多間虛擬銀行（virtual bank）交出過去一年的成績表，而他們吸納的存款基礎接近158億港元，成功搶去部分存款市場。隨着虛擬銀行成功以高息吸客攻佔存款市場，外匯服務料將成為虛擬銀行另一焦點，並繼續以低成本的營運給予客戶更多著數；尤其在外匯市場上，由傳統銀行無法真正做到24小時全天候外匯交易，有虛擬銀行推出全新外匯服務彌補這個市場缺口，助客戶在瞬息萬變的外匯市場抓緊買賣機遇。

早前有報導比較本港幾間傳統銀行及一間剛推出7x24外匯服務的虛擬銀行的匯率，發現傳統銀行與虛擬銀行的買入賣出價格差距相對大，意味客戶需以較高成本買入外幣。

虛擬銀行外匯兌換成本低

匯率差之毫釐，外幣買入尤其是大額兌換的成本可有天淵之別。以早前宣布推出全新外匯服務的天星銀行airstar為例，也是市面上首間提供7x24外幣兌換服務的虛擬銀行，透過與市場上4間主要傳統銀行的美元和人民幣匯價作比較，便可看出虛擬銀行與傳統銀行之間的分別（見下表）。該行強調以優惠價回饋客戶，價格較傳統銀行更優厚，讓客戶節省兌換成本。

另設優惠 額外現金回贈

除了匯價上的分別外，天星銀行airstar亦有提供推廣優惠，由2021年4月29日至2021年5月31日期間，累計兌換金額達50,000港元（等值）或以上，即可額外獲現金回贈100港元。

三個步驟 立即兌換

兌換方法亦十分簡單方便，客戶只要透過手機App登入賬戶，然後選擇「外匯」瀏覽實時匯率，再按「立即兌換」一鍵兌換貨幣，之後經過三個簡單步驟便可完成買賣：一、先設定買入或賣出貨幣及銀碼，二、設定相應的兌換貨幣，三、確認交易，數秒內即可完成。

真正24小時全天候兌換

環球匯市瞬息萬變，匯價隨時有所變動。除了選擇合適的匯兌平台爭取較佳匯率外，還要掌握入市時機。現時多間傳統銀行均有網上或手機銀行服務，當中設有外匯兌換功能。理論上，銀行客戶只要有電腦或手機上網，即可任何時間進行外幣兌換。儘管傳統銀行強調其外滙兌換服務為24小時運作，但由於實際交易時間仍然需要視乎銀行的兌換運作時間而定，例如星期六下午及星期日全日便可能暫停服務，變相延遲兌換，無法即時入市。

虛擬銀行標榜24小時提供銀行服務，天星銀行airstar的全新外匯服務，便可提供全天候7x24外匯交易的虛擬銀行。有關服務現時支援3種貨幣，包括港元、美元和人民幣。客戶可隨時隨地透過天星銀行手機App查看實時匯率，同時可24小時進行即時買賣，即兌即到戶並即時使用，而毋須等待一般銀行交易時間以致錯失入市良機，助客戶捕捉外匯投資機會。

人民幣定存利息更優厚

一般外幣定存息口會比港元定存吸引，以人民幣定存為例，透過天星銀行airstar手機App買入外匯後，便可直接開立外幣定期，簡單方便。以香港3間主要發鈔銀行，以及天星銀行airstar的12個月人民幣定期存款利率作比較，後者年利率達2.7厘，為前者的7.7倍。

風險聲明

貨幣兌換風險 - 外幣兌換涉及匯率風險。客戶進行外幣兌換時可能會因當時外幣匯率之波動而出現虧損。

人民幣貨幣風險 - 人民幣現時並非自由兌換的貨幣，會不時受相關的監管要求限制。實際的兌換安排須依據當時的限制而定。