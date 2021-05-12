【商場優惠】荷里活廣場全新網上購物平台eShop　低至1折瘋搶名牌電器+買$800賞$200

▲ 荷里活廣場全新網上購物平台eShop登場，連續4星期推出激筍優惠。（商場提供）

荷里活廣場的全新網上購物平台eShop由5月13日起登場，一連4星期推出總值$1,200,000的商戶電子現金券。顧客有機會以低至1折的震撼價換購Uniqlo、Nike、Jurlique、Laneige、奇華餅家等80個大熱品牌的$100電子現金券。

除此之外，網上購物平台eShop更有一系列人氣商品同時以低至1折發售，包括 Bruno 三文治機 （1折）、Apple HomePod mini（2 折）、Nintendo Switch（4 折）、Dyson 造型器 （4 折）等。只要成為荷里活廣場VIC Club會員或臨時會員，即可登入網站以激筍價搶購精選商戶電子現金券及人氣商品，由5月13日起逢星期四中午12時均有新貨上架，緊記準時登入網站捕捉心頭好。

而顧客親臨荷里活廣場亦可盡享多重消費回贈獎賞。由即日起至5月30日，逢星期五、六、日正舉辦春日消費賞，顧客憑即日於場內以電子貨幣消費滿$800的消費單據或 VIC會員以80積分，即可換領總值$200購物及美食優惠券（$50購物優惠券兩張及$50美食優惠券兩張），買得多賞得多。

另外由即日起至11月30日，荷里活廣場更為全港戲迷準備了「嚐美食．賞好戲」優惠，顧客只要憑指定參與食肆滿$30的即日單一機印發票（堂食及外賣均適用），即可於百老匯荷里活戲院購買2D/3D正價戲票一張時獲減免$20，以及獲得戲院內風月堂洋果子Bar $5美食優惠券一張。睇完戲憑即日戲票存根，亦可於指定食肆享用各款特色獨家優惠。

商場亦為VIC會員準備了多項尊尚獎賞活動，分別於母親節及父親節期間，可以低至1折的積分換領貼心禮品。如父親節期間（6月17日至27日)，會有有 ITSU 按摩器、飛利浦電動牙刷、Soul 藍牙耳機等精選禮品。

由即日起至6月30日，VIC會員憑場內指定食肆、保健、美容、藥房商戶以電子貨幣消費並成功登記之有效發票，即可賺取3倍VIC會員積分。另VIC會員於5至6月活動期內，累積所有於荷里活廣場以電子貨幣消費的有效發票並成功登記積分，首3名累積最高消費金額（不少於$30,000）之VIC會員，更有機會贏取高達$5,000的指定商戶現金券。

記者︰黃依情