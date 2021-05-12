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【遺愛】鍾舒淇孖老公踩過界拍電影　拍MV展現內心柔情一面

娛樂 16:06 2021/05/12

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鍾舒淇近日客串電影。

歌手鍾舒淇（Sukie）外表野性剛烈，近日客串演出電影《遺愛》，並演繹主題曲《Dream All Dreams》，MV中感性剖白內心對親情的重視，盡顯柔情一面。

Sukie表示：「我在屋企角色是長期講笑，令到家中氛圍好輕鬆，希望父母會感受到我怎樣投入家庭。家人從來最緊要，雖然自己不識表達心入面的愛，不是一個隨便講得出『我愛你』、『我掛住你』的人，不過我學習以行動去表達自己，迫自己去做肉麻事，有時講完『我愛你』都會打冷震。其實日日都是母親節，最緊要日日一樣錫媽咪！」

跟老公合作主題曲。

《遺愛》電影主題曲《Dream All Dreams》除了得到Sukie的加持，幕後陣容亦非常強勁，由劉以達作曲及編曲，三奪香港電影金像獎最佳原創電影歌曲的陳心遙填詞。

Sukie錄音前，特別了解電影中角色的動人故事，Sukie透露：「我相信每個年輕人都會有自己夢想，尤其每個女仔都會期盼未來，去追尋幸福，不過現實環境可能令人被迫放棄，像電影中陳漢娜同陶禧玲，本性善良，愛別人多過愛自己，幸而電影中有鄭中基這位大哥哥守護！」

她指：「現實生活中，就多得老公一直不離不棄，今次跟他一同客串演出，完全形影不離！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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