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【疫市招聘】華懋集團聘逾500人　近200職位屬中環街市活化項目【內附招聘詳情】

社會 16:39 2021/05/12

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華懋集團將提供逾500個職位，支援經濟邁向全面復甦。（華懋集團提供圖片）

新冠肺炎疫情下，本港失業率持續高企，華懋集團今日（12日）宣布，將招聘逾500人，其中近200職位與中環街市活化項目有關，蓋物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作；餘下職位則涉及博物館級化石公園「如心園」項目﹑房地產和酒店餐飲業務相關工作，當中還包括策展人、商業智能經理等新設職位，以支援經濟邁向全面復甦。

華懋集團指，招聘日將於下周三（19日）於中環街市舉行，共設有7個求職攤位，介紹各業務及職位詳情，求職者即日（12日）至下周一（17日）須透過網上先行登記，待確認後於指定時段前往會場，他們可即場遞交履歷表，有機會安排即場面試。

網上登記詳情

登記日期 即日起至2021年5月17日
登記網址 https://rsvp.eventionapp.com/chinachem_career_2021/register​​​​​​​

成功登記人士將會收到確認電郵及二維碼作入場時使用
由於網上登記名額有限，未獲發確認通知的求職者，可透過集團網站、或於招聘日當日在入口處遞交履歷申請心儀職位。

招聘日詳情

日期 2021年5月19日（星期三）
時間

上午11時至下午6時

場地於下午1時至1時半及3時半至4時關閉進行全面消毒
地點 香港皇后大道中93號及德輔道中80號
中環街市活化項目
職位空缺（全職及兼職） 項目經理／助理項目經理、資訊科技經理／助理資訊科技經理、物業經理、餐廳經理、助理投資經理、房地產發展經理、策展人、助理企業傳訊經理、助理物業銷售主任、助理酒店項目經理、商業智能經理、租賃主任、餐飲營運主任、客戶服務大使、咖啡調理師、技術員、保安員

華懋集團指，中環街市活化項目5月19日舉辦招聘日。（華懋集團提供圖片）

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，今次招聘日的舉行，希望為因疫情而工作崗位受影響人士或其他有志在職場上轉變的市民帶來新機會，同時為集團即將開幕的中環街市活化項目，和其他業務發展廣納人才，集團歡迎不同年齡層、少數族裔以及傷健人士申請。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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