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【MIRROR演唱會】呂爵安台上大叫愛妹暱稱　森美爆秘密惹愛女嬲豬：I don't like you

娛樂 18:01 2021/05/12

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

呂爵安出名是位好哥哥。

MIRROR成員呂爵安（Edan）為新一代「妹控」，在昨晚（5月11日）《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》尾場演唱會的舞台上，Edan更甜著喊妹妹的專屬花名「小如豬」。

此外，森美昨晚也有到場睇MIRROR演唱會，回應傳媒時大爆女兒為「爵屎」（呂爵安粉絲專稱），並開玩笑希望為他改名「女婿安」。

【首度單飛】肥仔Edan新歌火速爆紅上熱榜　呂爵安改懶音梁業感壓力搏到盡【有片】

Edan一向是有名的「寵妹狂」。（instagram圖片）

Edan愛護妹妹

現年24歲的Edan與16歲的胞妹感情要好，Edan亦常在IG分享與妹妹的兄妹日常。

但隨著妹妹踏入青春期，令她開始禁止Edan公開自己的照片。為此Edan曾公開表示自己的生日願望是希望妹妹不要嫌棄自己。

Edan亦在MIRROR演唱會尾場喊出自己對妹妹的專屬花名「小如豬」，事後Edan接受TOPick的訪問稱：「妹妹事前不知道我會在台叫她，她說好尷尬，不過演唱會後妹妹變得痴身！」Edan的生日願望成功達成。

Edan經常在IG與妹妹「放閃」。（instagram圖片）

森美留意Edan

另外，森美與小儀在昨晚亦有到場觀賞MIRROR演唱會尾場，今日在電台節目《早霸王》中二人回味昨晚的演出。

森美提到由於女兒很喜歡Edan，所以自己特別留意對方，不過誤會Edan在台上大叫「小如豬」為「小儀豬」，而身為「爵屎」的小儀馬上糾正，對方大叫的是Edan的胞妹「小如豬」，森美即笑謂：「當時以為他叫『小儀豬』，還在想這個男人到底咩事！」

森美昨晚在場外向「爵屎」借用燈牌供傳媒拍照。（梁樂欣攝）

女兒怕醜叫森美收口

當講到女兒很喜歡Edan，在昨晚演唱會場外接受訪問時，森美還戲言要叫呂爵安為「女婿安」。

怎料進場後、演場會看到一半，突然收到女兒電話，她匆忙說了一句：「你睇Whatsapp。」就把電話掛掉。一看短訊內，原來女兒著爸爸森美：「你不要再說了。」

小儀也是其中一位「爵屎」。（instagram圖片）

事因森美在場外的「女婿安」言論迅速被媒體報導，女兒感到尷尬著他不要再說。

森美只好搞笑打完場：「她說『I don't like you』，我說『我知You love me嘛』，她即接話『Not today』！」

    點擊圖片放大
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森美又提到與家人有一個習慣，每次上車就會播大家的音樂清單，然後叫對方分享喜歡這首歌的原因。

而愛女一向愛聽外國歌曲，最近發現對方的清單上，多了《狂人日記》、《E先生連環不幸事件》等的MIRROR成員歌曲，就發現女兒開始喜歡上MIRROR。

小儀到後台影大合照時，獲Edan送抱。（instagram圖片）

Edan為港大工商管理學「賣廣告」

此外，畢業於香港大學工商管理學（資訊系統）的Edan，今日（5月12日）被網民翻出，港大的經管學院的官方網頁，換上當年Edan任模特兒的照片作招生宣傳。

金融作家「渾水」轉發照片，並留言大讚：「Kong U BBA做收生嗰條友有橋，應該加人工。用亞洲天團成員幫自己學系招生，諗嚟諗去冇得輸。而家佢接廣告都唔知收人哋幾多，呢條橋都唔知值幾多萬。」

Edan當年拍下的宣傳照被母校重用。（網上圖片）

Ben Sir（歐陽偉豪）亦有留言大讚Edan：「做藝人不忘推廣母校，不論修讀工商管理還是文史哲。始終藝人除了精於演唱跳外，還需要有content，這樣才能邁向phantom of the opera的境界。」

記者：鄭嘉瑤、陳心怡

同場加映：《男排女將》訪問

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