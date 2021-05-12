【醫生性騷擾】港大深圳醫院男醫生發下體照給女病人　院方經調查後即時解僱

▲ 港大深圳醫院男醫生發下體照給女病人，據報院方經調查後即時解僱。

港大深圳醫院發生醫生性騷擾女病人事件。一名女病人在網上指控﹐該院乳腺科一名男醫生性騷擾，甚至收到涉事醫生的下體照片，更稱「反正我也看過你，就當扯平了」。據內地傳媒報道，院方經調查後決定即時解僱涉事醫生。

一名女患者小林（化名）上周五（7日）在豆瓣發帖，聲稱在2019年體檢發現乳腺有結節腫塊，隨後到港大深圳醫院求診，當時由一名黃姓醫生接診。檢查結束後，黃醫生以方便諮詢為由，主動將女病人加為好友微信。

女子其後因工作需要離開深圳，未再到醫院覆診。及至去年5月，黃醫生主動在微信與小林聊天，期間對話內容含有性暗示，又與她討論「你的胸長得很漂亮」。他又提到自己曾在男科實習過，然後發了自己的下體照片過來，稱「反正我也看過你，就當扯平了」。女子於是將黃醫生封鎖，又把雙方對話截圖作證據，向港大深圳醫院病人關係科投訴。

港大深圳醫院收到投訴後，上周五（7日）晚停止該醫生臨床職務，並成立紀律聆訊小組。經調查後，黃醫生解決醫療問題後並沒有及時將患者微信刪除，並保持聯繫、甚至向患者發送不雅照片，造成了惡劣的社會影響。

院方又指，即使與小組會談，黃醫生依然無法認識到本次事件的惡劣程度及嚴重性。院方認為，事件中黃醫生嚴重違反了醫生的專業操守，也影響社會對醫生整體行業的信任，決定解僱黃醫生。院方稱對事件深表遺憾，將認真檢討反思。

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責任編輯：陳子謙