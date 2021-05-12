【追仔壓力】小S追仔壓力大曾試盡生仔偏方　求子不成躲廁所爆喊︰女兒太麻煩

▲ 小S當年追仔壓力大，曾因求子不成又躲入廁所爆喊。

追仔追女是不少夫妻的生育壓力，原來育有3女的徐熙娣（小S）也曾面對過同樣問題。最近小S和母親S媽在Podcast節目《老娘的老娘》中大談重男輕女及追仔的話題，小S透露懷第三胎前，為了追仔試盡各種生仔偏方，當得悉又懷女胎時，曾失望到躲入廁所爆喊。

名字「娣」的含意

小S和S媽在節目中，均表示一直希望追仔，S媽誕下3名女兒分別為大女徐熙嫻 、二女徐熙媛（大S）和徐熙娣，S媽當年得悉第三胎都是女胎時，也曾崩潰爆喊，甚至嫌棄說︰「我不要」。爺爺因為希望再有男孫，就將小S改名為「娣」，乳名叫婷婷。

婷是女字部，女的停了；名叫娣，就希望再來一個弟弟。

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小S三姊妹 老公是獨子

小S自小在女人堆中長大，老公許雅鈞也是家中獨子，上有兩名姊姊，故也渴望與小S能生仔，增加家族的「男人味」，而且小S認為女兒比兒子麻煩。

不是因為公婆（老爺奶奶），因為我覺得女兒太麻煩，兒子可以盡情管教。

▲ 小S與老公許雅鈞育有3女兒。（IG圖片）

不過，世事往往未如人意，S媽的生女命延續到小S身上，小S最後連生3個女。當大女出世時，小S覺得還好，見到女兒的單眼皮長相便一眼愛上，到懷第二胎時，小S開始覺得有壓力，老爺奶奶也希望兩夫妻繼續追仔，更提供了生仔偏方給他們。

老爺奶奶提供生仔偏方

當兩夫妻得知又懷女胎，要告訴老爺奶奶時，小S故意用開朗的聲音報告是女兒，老爺奶奶勉強擠出一句「喔！也是不錯啦」，令她感受到生仔的壓力。

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小S到第三胎時感到最大壓力，當得知又是女胎時，小S已不敢面對老爺奶奶，由老公出面告之，老公一講完轉身走人時，老爺就問︰「等一下，爸爸跟你們說的那些方法，你們有試過嗎？」小S得知老爺失望，整個懷孕期都好大壓力，期間頻寫日記抒發負面情緒，還趁老公不在家時，匿入廁所爆喊。

不過，小S和S媽一樣，漸漸對孩子的性別釋懷，甚至覺得生個3女是幸運，小S更認為3個女都是上天賜予自己最大、最好的禮物。

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圈中「多女家庭」 楊張新悅4個女

娛樂圈也有不少「多女」夫妻，其中楊張新悅與區議員楊哲安在10年間誕下4個女兒，家中整天都是吵吵鬧鬧中度過，但生4個女的好處就是，她們會有自己的小天地，可以結伴成長。此外，徐菁遥（前名徐淑敏、Suki）2009年閃嫁商人黃浩後連生3個女，樣子都似足黃浩，Suki都希望追個仔似自己。

追仔成功的代表有阿Bob林盛斌，與太太黃乙頤連誕3個女後，2017年終於誕下幼子，成為4孩爸爸！

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責任編輯︰林綺玲