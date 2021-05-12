【虛構搶劫】涉自編自導被劫珠寶圖騙250萬保險　珠寶店東候審受聘侍應認罪

▲ 珠寶店女東主涉與侍應於佐敦港鐵站自編自導被搶劫圖騙保險，侍應今承認串謀詐罪候判。經濟日報資料圖片

珠寶公司女東主疑因生意失敗而欠債，以10萬元聘用男侍應一同自編自導自演珠寶劫案。女東主指使侍應於金鐘港鐵站劫去載有總值近250萬元珠寶的行李篋，以便她就損失向保險公司索償250萬元。惟兩人至金鐘站時誤會車廂開門方向，侍應又一度失去東主蹤影，最終兩人在尖沙咀港鐵站會面後，再協議於佐敦站下手。涉案侍應今（12日）於區域法院承認串謀詐騙罪，還押候判。

涉案被告鄧家駒（31歲）今承認1項串謀詐騙罪，控罪指他於2020年2月至5月5日期間，串謀梁艷君上演一齣搶劫案，欺騙怡安工商業保險代理香港有限公司（下稱AON），即由被告劫去屬於梁的一些珠寶，使AON向迪卡辰發出保險金。

案情指，梁早年成立迪卡辰鑽飾珠寶有限公司，經營珠寶推銷業務。自2019年10月起，公司所有職員已離職，公司辦公室月租2.3萬元，梁當時拖欠供應商共150萬元，並拖欠借貸公司50萬元。當梁要出外推銷珠寶時，她會將珠寶放進行李箱，而行李箱的密碼是520。

2020年4月22日案發當天，梁帶同329件總值逾249萬元的珠寶，先後到不同珠寶店作推銷，期間當梁乘搭港鐵至佐敦站時，身穿黑衣及戴黑色帽子的被告搶去梁手上的紅色行李箱，而剛好車門關上，梁無法追截被告。梁報警指她被搶去共328件珠寶，並於同晚將被劫一事告知AON職員。

資料顯示，迪卡辰本來共有300萬元全險及200萬元運送保險，惟梁於2020年2月，將全險增至500萬元，運送保險則增至250萬元。

警方其後透過閉路電視片段，發現梁於案發當日下午身穿鮮紅色大衣，及手持紅色行李箱離開迪卡辰。警方其後又透過片段拘捕被告，被告於警誡下聲稱「係嗰個紅衫嘅女人揸住個紅色篋指使我，叫我搶佢個篋，因為佢等錢使。」

被告其後於錄影會面中進一步供稱，梁於兩個月前接觸他，指因缺錢而願意出資10萬元，要求被告搶劫她的行李箱，被告知道梁經營珠寶公司，因此推斷她此舉是為了騙保險。

搶劫事件安排於2020年4月22日進行，梁要求被告在金鐘站下手，惟兩人誤會車廂開門方向，因此被告只好尾隨梁到中環。惟至中環後，被告又一度「跟甩」梁，遂致電梁，兩人協議於尖沙咀港鐵站外見面，並在港鐵內下手。兩人一同上車後，當列車駛至佐敦站，車門即將關上時，被告便搶去梁的行李箱，並從行李箱內取得10萬元報酬。

警方其後搜查迪卡辰的辦公室，並發現其中6件報失的珠寶，梁因此亦被拘捕。

控方今於庭上指出，被告願意在另一宗審訊中指證梁，因此本案的求情及判刑亦應留待該案主審法官處理。法官遂將判刑押後至8月16日，期間被告需還押。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝