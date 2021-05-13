【校長專欄】埋怨子女不夠別人的孩子優秀 校長：不停批評難以建立自信心

▲ 家長接納孩子的表現，其實也是孩子建立自信心的來源。

有些家長總是羨慕鄰家的孩子，在人前能自信地表達自己意見或是作出與眾不同的表現，漸漸就不自覺地以自己孩子的標準與別人比較，甚至埋怨自己孩子做得不比他人好。大家又可曾想過，家長接納孩子的表現，其實也是孩子建立自信心的來源。



為人父母相信總收過子女於幼稚園時送你的圖畫，那時他們所繪畫的無論是人、動物或是植物，將之與實物相比，縱使並不相似，在填色時也畫出了邊界外，然而無論畫成如何模樣，當父母收到作品的一刻總會深感喜悅。

孩子們感受到父母喜悅之情，自然成為驅使他們持續繪畫的其中動力。但隨孩子漸長，畫畫也許有機會由孩子的興趣演變成孩子增值的本錢，如部份父母會視繪畫作為子女報讀學校的「工具」，對孩子的作品額外添加了個人主觀的批評，孩子們因而再也感受不到父母對其個人作品的欣賞，最終令子女提起畫筆的動機也扼殺了。



從心出發 毋忘初心

父母是孩子一生最重要的人，他們必定十分重視父母的期望，會想盡一切辦法將最好的一面呈現出來以取悅雙親。當爸媽對子女表現感覺心滿意足時，即能逐步建立孩子的自信心。

為建立孩子的自信，是否別要對孩子胡亂作出任何批評？煩請謹記：當孩子最滿心歡喜與你分享的時候，請先接納他們做得不足的地方，才提出改善建議，讓孩子先感受到父母對自己的支持，同時也請勿忘記讓孩子從心出發，學習自己喜愛事情的初心。

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