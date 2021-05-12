【警隊高層醜聞】蔡展鵬事件交O記調查　鄧炳強：不影響國安處工作

▲ 警務處處長鄧炳強會見傳媒。

警務處國家安全處處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，涉光顧無牌按摩店，正休假一個月受查。警務處處長鄧炳強否認隱瞞事件，指案件在調查階段，不方便透露案情細節；又承認事件對整體警隊有影響，但不會影響國安處的工作，暫時亦未收到蔡的請辭。

鄧炳強今日（12日）下午就事件會見傳媒，他表示，案件已指派有組織罪案及三合會調查科跟進，以確保調查公平﹑公正﹑專業及深入度。他指，非常注重警務人員的專業操守，對於一些不當指控會按既定機制調查，亦承認事件對整體警隊有影響，但不會影響國安處的工作。

鄧炳強說，一開始調查有關事件時，已安排涉事人員休假，強調作為他的上司會秉公辦理，確保調查公平及公正，

可能很多人好想我辭職，因為覺得我正義，處理國家安全令他們無空間，我是不會令他們有這些機會，自己會公平公正調查案件，如果我在這件事件上有任何缺失，會根據條例去承擔一切。

被問及警方是否有就事件隱瞞，鄧炳強回應稱：

不論調查內部抑或其他案件，是否需要第一時間交代，涉及不同考慮因素，相信今日回答傳媒提問已是最佳的開誠佈公做法。

傳媒多番詢問鄧炳強所指的涉案警務人員是否確認為蔡展鵬，鄧炳強都未有正面答實，僅稱傳媒已廣泛報道，後再被追問下，方回答未有收到蔡展鵬的請辭。

▲ 行政長官林鄭月娥（左）今年頒發獎狀表揚蔡展鵬（右）。（經濟日報資料圖片 / 政府提供）

現年50歲的蔡展鵬1995年加入警隊任職督察，近26年警途主要負責保安情報及行動工作，亦曾在前線擔當不同的行動指揮崗位，他於2014年晉升為高級警司，3年後升任總警司，2019年1月擢升助理處長，執掌保安部，曾被視為隔代警務處處長大熱，去年7月成為國安處首任處長。

蔡展鵬去年10月獲頒授香港警察卓越獎章，今年1月遭美國財政部列入制裁名單。

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記者：陳曉瑩