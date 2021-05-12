【韌帶撕裂】姜濤腳患纏繞數年或放假醫病　醫生解構十字韌帶撕裂後遺症

▲ 姜濤右腳韌帶撕裂，或考慮放假接受治療。

人氣組合MIRROR一連數天演唱會引起全城熱話，其中22歲成員姜濤4月30日剛過生日，為答謝一眾Fans「姜糖」鋪天蓋地式慶祝，姜濤生日過後凌晨開Live，講述近來心路歷程，亦提到或會考慮趁演唱會後放假醫腳。其實姜濤數年前右腳曾韌帶撕裂，過往拍MV時更試過跪地叫痛，令人憂心。

姜濤熱愛打籃球，早在入行前曾在打籃球時弄傷右腳，韌帶撕裂，19年時曾透露會做手術，配合物理治療，預計休養兩、三個月就能痊癒。一直到去年拍攝MV《孤獨病》時，他在IG上載了一段MV花絮，可見他跪地停頓了一會，再慢慢站起身叫痛，貌似腳患仍未痊癒。

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在今年剛過去的生日Live中，姜濤提到自己想在演唱會之後會放假，但就考慮應該先醫好腳患，或學舞、學唱歌更好：「做腳好似有些浪費，其實應該等退休後才做。」不少Fans就留言，希望偶像放假期間能好好休息，最重要是醫好腳患。

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雖然姜濤未有透露韌帶受傷位置，但運動創傷導致十字韌帶撕裂是較為常見，值得都市人關注。

骨科專科醫生嚴永藝受訪稱，許多人十字韌帶斷裂時，以為只是扭傷膝蓋，稍稍休息就能痊癒。但沒有十字韌帶，膝蓋喪失了前後及轉向穩定性，會令軟骨磨蝕速度加快，導致膝蓋提早老化，最嚴重是發展到40歲時，已可退化至60歲的階段。

嚴永藝表示，十字韌帶是連接脛骨和股骨之間的韌帶，可分為兩組，即前十字韌帶及後十字韌帶。大部分運動創傷，都屬於前十字韌帶受傷。前十字韌帶的作用，主要是幫助提供前後穩定性，限制脛骨過度前移，同時也提供轉向或扭動穩定性。

誤認十字韌帶斷裂為扭傷膝蓋

當十字韌帶受傷一刻，膝蓋突然出現劇烈扭動至扭斷時，會出現劇烈痛楚，同時有機會傳出「噗」一聲。然後，膝蓋就會很快出現嚴重腫脹，令屈膝、伸直腳及走路也有困難。

腫脹會起碼維持一至兩星期，直到痛楚開始慢慢減輕，再過多數星期就會仿如平常，行動如常，甚至可以慢跑。所以許多人在十字韌帶斷裂時，以為只是扭傷膝蓋，休息一段時間後，甚至會去打波、做運動，但是其實膝蓋已喪失轉向穩定性，當他再扭傷時，就有機會令其他結構如半月板或軟骨受傷，到時就會令情況更嚴重：

有些病人會覺得有不穩感，例如行行下突然軟一軟、跪一跪，或者上落樓梯時可能會突然覺得不對位，或者卡住、無力，這些都是沒有十字韌帶後，慢慢出現的不穩症狀。

他續指，沒有十字韌帶，膝蓋喪失前後及轉向穩定性，令膝蓋在活動或走路時，比正常情形下移動得更多。對於膝蓋軟骨的磨蝕速度也會加快，導致提早老化及軟骨磨蝕，日後就會出現很多膝痛情形。

他表示，有些病人斷了十字韌帶而不自知，最嚴重是到40歲時，膝蓋已可退化至60歲的階段。

女性及肥胖人士屬高危一族

前十字韌帶斷裂模式通常與運動有關，例如籃球、排球、足球、滑雪、滑水，都是一些高危運動。這些運動通常要膝蓋扭動轉向，令韌帶斷裂機會較大。而研究顯示，女性也較常出現十字韌帶斷裂，原因或與荷爾蒙導致韌帶較鬆，以及女士肌肉力量較弱有關。此外，四頭肌肌肉弱、肥胖也屬十字韌帶斷裂的高危因素。

完全復元約需一年時間

嚴永藝稱，要治療十字韌帶斷裂，通常會先做臨床檢查，將膝蓋脛骨向前拉，再留意有沒有鬆動情形。之後會安排磁力共振檢查，確診第一時間會冰敷，幫助快速消腫。另外亦會替病人安排戴上護膝，以短暫維持膝蓋穩定性，再處方消炎止痛藥，一般1至2周後，痛楚就會慢慢減低。

至於徹底處理方法，是要進行十字韌帶重建手術。過程可用微創內窺鏡去進行，透過置入膕繩肌或波羅蓋織來代替十字韌帶，術後首一、兩星期或需輔助儀器如拐杖幫助走路，一般要9個月，甚至一年才完全復元。

▲ 骨科專科醫生 嚴永藝

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責任編輯：陳昊淋