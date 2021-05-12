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【港鐵發展】議員倡港鐵部分上蓋項目發展資助房屋　陳帆：須視乎港鐵財務狀況

社會 17:16 2021/05/12

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陳帆表示，如港鐵站用地用以建造資助房屋，會減少物業發展利潤。（林宇翔攝）

港鐵去年受政府委託推展屯門南延線和北環線，並獲批出鐵路車站上蓋物業的發展權，以補貼建造費用。新民黨葉劉淑儀在立法會提出口頭質詢，認為香港最好的樓盤均為地鐵站上蓋，「冇理由最靚樓盤比港鐵」，又建議政府與港鐵商討，將部分住宅單位撥作資助房屋出售，讓中產階層「上車」。

運輸及房屋局局長陳帆表示，「鐵路+物業」發展安排是為填補港鐵興建鐵路財務上的差額而設，可釋放沿線土地潛力，又指港鐵屬上市公司，如果盈利上限受牽制，可能會要求政府在鐵路營運周期完結前，分擔可能出現的虧損。

他又指，如港鐵站用地用以建造資助房屋，會減少物業發展利潤，故建議是否可行取決於沿線是否有足夠土地用作公私營發展，及產生足夠利潤填補差額。

北環線全長約10.7公里，預計會有4個新車站。陳帆說，由於屯門南延線只有約2.4公里長，用作物業發展用地有限，惟就10.7公里的北環線，他說會因應項目情況，檢視是否有空間落實建議。

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責任編輯：陳子謙

 

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