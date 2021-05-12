【疫苗接種】蔡堅指港府防疫措施進退失據失民心　「找Mirror宣傳疫苗一定個個都打」

▲ 醫學會會長蔡堅於今（12日）下午在教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心 接種第一劑BioNTech(復必泰)疫苗。（陳國峰攝）

醫學會會長蔡堅於今（12日）下午在教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心接種第一劑BioNTech(復必泰)疫苗，他接種後見記者，表示今日才接種疫苗，是因為平日很少外出，亦未有出國打算，但考慮到近日社區出現變種病毒感染，認為情況凶險，他支持大規模接種疫苗以達到群體免疫，遂決定接種疫苗。

蔡堅指，自己今年已73歲，有輕微冠心病、糖尿病、血壓高及膽固醇高等多種慢性病，在檢查血糖、血壓及心電圖後，作為醫生知道自己病情受控，因此決定接種，「見到現在接種率低，醫學會有責任幫手推擴」，期望可以鼓勵更多市民打針。

他又提到，選擇接種復必泰疫苗是因為數據較清晰，而他的傳染病學老師、政府專家顧問袁國勇亦選擇接種這款疫苗，「佢打邊隻我咪打邊隻」，因此跟隨。

對於本港至今僅有一成多人口已接種至少一劑，蔡堅表示，由於港府過往於推動防疫抗疫措施都「進退失據」，影響市民對政府的信任度，亦影響市民接種疫苗意欲，認為科學委員會及專家小組「要幫手澄清疫苗得安全性，市民先會夠膽打」，更笑言若當局找來Mirror為疫苗宣傳，或打完針就可獲他們的演唱會門票，「肯定個個後生都打針」。

另外，政府本月稍後將會提出條例草案，方便非本地培訓的香港居民醫生來港。蔡堅說，已向政府提交意見書，陳述政府方案弊處，業界亦表達過反對意見，但未有得到理會，認為政府是勢在必行。

他又指，在限聚令等限制下，即使到立法會外靜坐抗議亦有困難，業界不會作激烈行動，形容目前情況是「肉在砧板上」、「書生遇著兵」。

政府早前的建議方案提出，新安排下海外醫生必須是香港永久性居民，在獲認可的海外醫學院畢業，並取得資格，亦要在公營醫療系統服務一段較長時間，才可以取得本港執業資格。醫學會早前表示，海外醫生必須通過執業試才可在港執業。

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記者：洪芷晴