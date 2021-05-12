《太太，請小心輕放》綾瀨遙大展身手　無懼與俄羅斯格鬥選手對打

▲ 《太太，請小心輕放》

女神綾瀨遙主演的人氣日劇《太太，請小心輕放》搬上大銀幕，綾瀨遙在劇場版挑戰大量的動作戲，與片中俄羅斯諜報員激烈的對決。

不過，導演佐藤東彌表示演俄羅斯諜報員的演員曾為格鬥競技選手，打得太入戲綾瀨遙恐有受傷危險：「我必須在適當的時機喊cut，全劇組都相當焦慮。」

其中最耗時的動作戲就是綾瀨遙與俄羅斯諜報員在渡輪的對打，光是拍攝就花了10天進行，導演說：「那場戲也是花最長時間練習的，雖然分鏡很仔細，但其實他們都是練到可以一鏡到底的熟練度。」

綾瀨遙回憶在渡輪取景的戲，「我們在夏天拍攝，我穿著黑色套裝很熱，拍動作戲時流了很多汗，還好現場非常通風，感覺很棒」。



兩人雖已練習到位，但追求完美的綾瀨遙總會不滿意，想要再來一次：「站在導演的立場來說，拍太多次演員體力會下降，集中力也會受到影響，老實說會很危險。所以她提出再來一次時，我若覺得已經OK，會說服她不要做過頭。」

佐藤坦言：「我們都很擔心拍太久，他一個不小心真的打下去。不過拍攝時是不會真的打到，還有他本人非常溫柔的！」

和綾瀨遙及西島秀俊首次合作的佐藤導演透露，綾瀨遙是個「誠實且不太會說謊的人」，拍攝期間也會率直地表達自己的想法，以最真實的模樣與劇組相處。

佐藤笑說：「她還很照顧工作人員，大家都因為這樣覺得想為她好好努力。」



他指，綾瀨遙方予人的第一印象是很溫柔的感覺，但同時對所有事物都非常努力：「這起初讓我非常驚訝。」

佐藤透露，綾瀨遙在片場不會隱藏自己的想法：「不是不懂人情世故的那種，而是很確切地會表達自己的意見，這樣溝通的過程讓我也能迅速掌握她想法。如果我們意見不同，有時候我會希望她用我的方式，有時候我也會去改變方式。」



佐藤參與過的日劇作品超過50部，跟許多女明星合作過，但對綾瀨遙清楚表明想法的個性最為讚賞：「她會很明確地表達出來，有時我也可以從她的表情或態度中感受到，其實很多女演員會刻意隱藏，但綾瀨遙這樣的方式反而讓我覺得合作起來輕鬆很多。另外，她也非常照顧工作人員。」