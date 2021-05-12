立法會三讀通過宣誓條例草案下周五生效 4區議員即時被DQ

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞指，宣誓條例草案下周五生效。（資料圖片）

立法會今日以40票贊成、1票反對下三讀通過《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，條例將於5月21日生效，民政事務局長亦會誓任監誓人，稍後公布全體區議員宣誓詳情。

政制及內地事務局局長曾國衞發言時表示，條例將於下星期五刊憲生效，而4名曾經被依法認定不符合擁護《基本法》及效忠特區的現任區議員，包括梁晃維、岑敖暉、袁嘉蔚及鄭達鴻，將即時喪失區議員資格。

其他區議員宣誓安排，他指當局正研究宣誓的地點、時間及方式，會盡快公布詳情，未能出席宣誓的人亦會即時喪失區議員資格。

對於議員質疑，監誓人是否有權裁定宣誓是否有效，曾國衞強調，監誓絕對有權責及法定權力，在考慮相關人士的宣誓後，若裁定違反誓言，將即時喪失出任區議員資格。

對於有指草案賦予律政司的權力過大。曾國衞表示，草案列明律政司可以向不符合擁護效忠要求的區議員提出訴訟，該名區議員即時自動暫停職務，是考慮到該人繼續行使及執行重要的職務，會損害香港的整體利益，亦不符合人大常委會的決定精神，認為現行安排恰當及對稱。

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記者：李淇