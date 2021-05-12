【直資學費】27直資校擬加學費男拔IB漲15%　有校長指移民退學潮聘外籍IB教師恐更難

▲ 拔萃男書院校網顯示，其2021/22學年IB課程全年學費擬加至117,300元，加幅達15%。（資料圖片）

疫情及移民退學潮夾擊，教育局公布，至少27間直資學校擬於新學年加學費，佔約33%。傳統名校拔萃男書院本地中小學課程均擬加學費2.4%，該校國際預科文憑（IB）課程學費更擬加15%，增至接近12萬元，另有直資中學本地課程學費亦計劃上調1成；但有至少47間直資校已決定在新學年凍結學費。

多間直資學校校長稱為增聘教師而申請加學費，有開辦IB課程的校長則指，未見來年IB課程相關費用有大轉變，但在移民退學潮之下，或更難聘請符合IB要求的外籍教師。

教育局已於3月初發出有關2021/22學年直資學校調整學費申請的信函，局方（12日）回覆查詢表示，截至上周五（7日），共收到27份調整學費的申請，以及47份不調整學費的通知書。截至去年9月，全港71間直資校，應涉及80份學費調整申請（中、小學部分開計算），故疫情下仍有至少33%學校申請加費。

TOPick翻查學校網頁及向學校查詢，發現男拔及附屬小學各級全年學費，分別計劃增加至51,200元，45,000元，兩者均按年增2.4%；該校高中同時設IB課程，全年學費擬由102,000元，增至117,300元，增幅達15%。

位於美孚的地利亞修女紀念學校（吉利徑）本學年起增辦的IB課程，下學年亦擬上調至25,600元，增幅為2.4%。校長陳鉅培稱，該校學費基數低，實際上只加數百元，而該校自轉制直資以來，本地課程一直無加費，形容今次「純粹試行（加學費）過程」，而目前該校首屆的一班IB學生，約半已獲減免學費，本地課程在「可見將來」亦不會加費。

陳鉅培指，各校情況不同，但「唔覺得IB相關費用有大轉變」，相信今年IB學費主要按通脹轉調，惟他相信移民及退學潮，令學生以至本地及外籍教師流失，或會造成影響，「IB課程對老師資歷有一定要求，海外招聘老師困難可能大咗。」

個別學費基數較低的學校加幅亦較大，天水圍直資學校萬鈞伯裘書院擬由5,100元，下學年增至5,600元，增幅近1成；校長黃頴東指該校去年已獲家長同意上調相同幅度，惟因應疫情叫停，今次加價已獲逾97%家長支持，會用於增聘英文科及外籍教師等，又指退學潮不是加學費的考慮原因，該校學生退學人數只有個位數，形容情況不算特別嚴重。

▲ 天水圍直資學校萬鈞伯裘書院擬將學費上調近1成，校長黃頴東稱去年已因應疫情凍結學費，今次加價已獲逾97%家長支持。（陳國峰攝）

港青基信書院中一學費則計劃增至5.1萬元，增幅6.3%，身兼香港直接資助學校議會主席的校長陳狄安稱，直資校過往申請加費都是經教育局審批，形容「有理有據」，學校主要考慮因素是教師薪酬，其學校為例，則是源於為中一級提供小班教學及增聘教師。

教育局表示，會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。當遞交加費申請時，直資學校必須提交財政預算和充分理據。在審批過程中，教育局會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

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記者：馮琪雅、黃悅晴