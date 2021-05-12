【直資學費】27間直資學校申請加學費　男拔IB擬加15%另有中學本地課程加費9%

▲ 拔萃男書院校網顯示，其2021/22學年IB課程全年學費擬加至117,300元，加幅達15%。（資料圖片）

新冠肺炎疫情及退學潮之下，有27間直資學校申請於新學年加學費，據TOPick統計，傳統名校拔萃男書院的本地中小學課程均擬加學費，該校國際預科文憑（IB）課程學費更擬加15%，增至117,300元，另有直資中學本地課程學費亦計劃上調多達9%；但有至少47間直資學校已決定在新學年凍結學費，佔直資學校逾半。

教育局已於3月3日發出有關2021/22學年直資學校調整學費申請及遞交財政預算的信函。局方今日（12日）回覆查詢表示，截至5月7日，共收到27份調整學費的申請，以及47份不調整學費的通知書。局方表示，會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。

教育局指，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。當遞交加費申請時，直資學校必須提交財政預算和充分理據。在審批過程中，教育局會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

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記者：馮琪雅、黃悅晴