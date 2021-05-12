【隔離營膳食】議員倡國泰提供膳食予竹篙灣檢疫人士　國泰：積極考慮投標膳食服務

▲ 竹篙灣檢疫中心提供的膳食近日被品評為「劣食」。

竹篙灣檢疫中心提供的膳食近日被品評為「劣食」。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒建議，由國泰旗下飲食設施，為竹篙灣檢疫中心提供膳食。國泰發言人指，政府每月會就檢疫中心膳食安排進行招標，過去亦曾成功投標竹篙灣和駿陽邨駿洋邨檢疫中心，惟最近幾次投標落空；倘若政府再為檢疫中心膳食招標，會積極考慮再投標。

發言人又指，國泰一向有提供餐飲服務的經驗，過去亦曾向檢疫人士提供不同種類的食物，亦會為有宗教需要的人士提供另類膳食安排。國泰十分重視食物安全，會安排保溫盒包裝食物，並由餐車在指定適合的時間送餐，確保用餐人士能享用合適溫度的食物。目前生產大樓位於香港國際機場，預料約30分鐘內就可為竹篙灣檢疫中心送餐。

林健鋒表示，隔離營內的食物相當「難食」，認為雖然營地伙食投標是「價低者得」，但食物質素都「唔應該咁差」。他建議當局利用國泰航空旗下的飲食供應設施，向竹篙灣檢疫中心的人提供膳食，因運送餐飲的車程不算長，加上當局早前向國泰斥資，應更好利用。

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記者：陳子謙