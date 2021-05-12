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【病人死亡】大埔那打素醫院79歲男病人死亡　大埔警區重案組跟進

社會 18:23 2021/05/12

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大埔那打素醫院一名79歲男病人死亡，事件交由大埔警區重案組跟進。

大埔那打素醫院一名7旬男病人於院內離奇死亡，被人發現時呼吸困難，咽喉有紙巾。大埔那打素醫院發言人表示，該名79歲男病人5月初入住內科病房接受治療，至5月10日清晨時分被職員發現其心臟停頓，病人在進行急救後恢復心跳，惟其後情況持續惡化，於昨日（11日）中午離世，由於病人咽喉內有紙巾，院方昨日報警。警方表示，昨日下午接獲醫院職員報案，死因有待驗屍後確定，案件列死亡報告，由大埔警區重案組跟進。

大埔那打素醫院一名79歲男病人死亡，事件交由大埔警區重案組跟進。（林宇翔攝）

大埔那打素醫院發言人今日（12）回覆TOPick時指，一名患有多種長期病患的79歲男病人，於5月7日入住內科病房接受治療。病人維生指數一直維持穩定，亦未見出現異常情況。至5月10日清晨4時40分，病房職員發現接駁病人的心臟監察器發出警報聲響，檢查後發現病人心臟停頓，隨即為病人進行急救，並為病人插喉輸注氧氣。病人恢復心跳，惟其後情況持續惡化，於昨日（11日）中午離世。
 
發言人又指，由於醫護人員在急救期間發現病人咽喉內有紙巾，醫院昨日已將事件向警方報告，並會全力配合警方調查。院方對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，亦將有關個案呈報死因裁判官跟進。院方對事件深感難過，謹此再向家屬致以深切慰問，並已向病人家屬講述事件經過，亦會繼續與他們保持密切溝通，提供所需支援。

另外，警方表示，昨日下午接獲一名醫院職員報案，指一名79歲病人於5月10日在大埔那打素醫院急救期間，被發現其口部及喉部有紙巾，該病人延至昨日中午不治，死因有待驗屍後確定。案件列死亡報告，由大埔警區重案組跟進。

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記者：郭詩詩

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