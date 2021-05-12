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【疫市凍薪】新巴城巴宣布今年凍薪　4月獲批加價仍無法扭轉虧蝕　

社會 19:17 2021/05/12

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新巴城巴今年凍薪一年。（經濟日報資料圖片）

新巴城巴今年4月獲批加價，惟仍無法扭轉虧蝕情況，公司今日（12日）宣布，兩巴決定今年凍薪一年。

新巴城巴解釋，新冠肺炎疫情令客量大幅下滑，嚴重影響公司之業務，雖然公司已實施多項措施，去年亦獲得政府抗疫補貼，但公司仍然出現嚴重虧蝕，單計去年12月至今年2月之3個月內，已錄得2.21億元虧損。

新巴城巴續言，公司以往的盈利一直以機場路線及各陸路口岸車費收入帶動，但自疫情爆發至今，這些路線之載客量一直處於極低水平，縱使兩巴獲批於今年4月4日起加價，虧蝕情況仍然無法扭轉，因此決定今年凍薪。

新巴城巴說，今日已與各勞資協商會代表及各工會代表開會商討本年度薪酬調整事宜，會上公司坦誠向各代表闡述公司的財政狀況及所面對之困難，希望員工體諒公司目前面對之困難，攜手共度時艱，繼續為香港提供優質巴士服務。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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