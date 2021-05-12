入境處公開反駁審計報告　石禮謙引述張建宗：已提醒各部門勿公開反駁

▲ 立法會政府帳目委員會今日提交報告書。（林宇翔攝）

入境處早前公開反駁審計報告。立法會帳目委員會主席石禮謙形容，兩部門早前「空中交換意見」，而政務司司長張建宗已回覆，會提醒各部門、政策局，要遵守規則，避免在公開聆訊前發表意見。

石禮謙又指，已向最新審計報告相關部門提出書面問題，會視乎答案，再決定會否召開公開聆訊。

另外，帳委會今日就75號審計報告，提交報告書，對海事處未有核實承辦商，提交海上垃圾的收集量、未有效管理承辨商深表關注，並關注環境局成立跨部門工作小組，應對海上垃圾問題，卻未有訂下表現目標及時間表。

此外，帳委會亦深表關注，民政事務總署在協調各局或部門，向私人大廈業主提供支援欠主動性，認為要擔當領導，更有效協助業主。

石禮謙表示，報告反映海事處、環保署及民政事務總署，在衡工量值角度有問題，也不符合良好管治，希望能夠向前看，冀部門明白要向市民負責，使用公帑需要衡工量值。

他又指出，民政事務總署問題牽涉市民生命安全，是有責任配合其他部門，認為局方及署方都要改善對市民的服務。

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記者：陳宛彤