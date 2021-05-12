【變種病毒】理大揭變種病毒傳播鏈源頭　料菲律賓抵港28歲男於華美達酒店傳染印裔男　

▲ 理大揭本港社區變種病毒傳播鏈源頭，料菲律賓抵港28歲男於華美達酒店傳染印裔男（資料圖片）

本港社區上月起出現涉及9人的變種新冠病毒傳播鏈，其中首名確診、3月19日由杜拜抵港的29歲印度裔男於尖沙咀華美達酒店完成21日隔離檢疫後8日才確診，當時未驗出有抗體，從何染上變種病毒一直成謎。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊終證實，該名印度裔男子與酒店鄰房的染疫住客病毒基因幾乎相同，料於尖沙咀華美達酒店居住時交叉感染。

理大團隊表示，經分析印度裔男子同時期入住尖沙咀華美達酒店的6個個案的基因排序後，發現其中於上月8日公布確診、從菲律賓抵港的28歲男子（第11544宗），與印度裔男子病毒基因幾乎相同，前者僅少了一個突變，認為極可能是由28歲男子傳染給印度裔男子，從而進一步將南非變種病毒 B.1.351傳播至社區。

理大團隊續指，該名28歲男子於3月25日從菲律賓抵港，並於3月25日至4月6日在尖沙咀華美達酒店隔離，至隔離期間的第12天（4月5日）的檢測為陽性，而他與印度裔男子的房間相鄰。

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責任編輯：鄧凱文