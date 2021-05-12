【傷人恐嚇】一家四口行山遭掃管笏惡霸鎖車勒索　父拒妥協被襲警拘3人

▲ 警方交代案情。（黃傑偉攝）

一家四口4月在大欖涌行山時，於掃管笏遭一批惡霸鎖車勒索，父親拒妥協被打傷，警方今日（12日）上午於屯門拘捕3名男子，涉嫌有意圖嚴重傷人及刑事恐嚇。

警方指，一名男子於4月18日偕同妻子及兩名分別3及7歲兒子到大欖涌行山，期間將車輛停泊於掃管笏一空置爛地上，當眾人回程時發現車輛胎被上鎖，車頭擋風玻璃留有聯絡字條，男子致電相關人士，遭兇徒苛索300元開鎖費， 男子拒絕後，4名手持鐵通漢突然撲出，並將事主打至頭破血流及身體多處裂傷，事主妻子支付300元開鎖費，兇徒收錢後離去，事主回家後報警求助。

警方今日（12日）早上警方於屯門拘捕3名年齡介乎40至47歲男子，他們報稱公司東主、維修工人及建築工人，警方調查相信被捕人以景點及地利向行山人士苛索停車費，並以武力向拒絕付款者作出恐嚇或傷害。

警方重申，有意圖嚴重傷人及刑事恐嚇屬嚴重罪行，一經定罪分別可被判終生監禁及監禁5年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉