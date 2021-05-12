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【直資學費】47間直資學校凍結學費　包括聖保羅男女、女拔萃

社會 20:15 2021/05/12

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聖保羅男女中學將凍結學費。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，經濟不景氣下，教育局共收到47份不調整學費的通知書，佔全港直資學校逾半，申請凍費的學校較去年多12間。一些較受歡迎的直資學校，如聖保羅男女中學、拔萃女書院等表明會凍結學費。

翻查學校網頁，部分較受歡迎的直資學校表明會凍結下一學年的學費，包括聖保羅男女中學、聖保羅書院、德望學校、拔萃女書院等，其中學費較高的聖保羅男女中學學費維持於64,500元，其附屬小學亦將凍結學費，維持於6萬3千元。

去年有35間直資學校凍結2020/21學年學費，今年再多12間學校凍新學年學費，香港直接資助學校議會主席陳狄安表示，疫情之下，部分學校活動如交流團、科目出外考察及課外活動等被逼取消，令學校洗費減少，至於網課費用，如zoom等網課平台戶口費口亦有限，加上經濟不景，通脹減緩，「如無需要提供新猷，就唔洗調整學費」。

此外，陳狄安稱暫無獲悉有直資校因移民退學潮，而選擇凍結學費，由於直資校約7至9成支出均用於教師薪酬，「除非走好多學生，要縮細規模、減低支出，先至要凍學費。」惟他坦言，若學生人數減少，或多或少會令學校成本增加，如學校仍凍結學費，或需緊縮開支。

教育局於2021年3月3日發出有關2021/22學年直資學校調整學費申請及遞交財政預算的信函，截至本月7日，共收到47份不調整學費的通知書，局方會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：黃悅晴、馮琪雅

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