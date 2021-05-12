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葉劉倡助MIRROR進軍內地　稱讚姜濤減肥有effort

政治 20:53 2021/05/12

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MIRROR昨日完成尾場演唱會。（instagram圖片）

男子組合MIRROR演唱會昨日完美落幕，原來，新民黨立法會議員葉劉淑儀也有關注MIRROR。她今早在立法會會議上，公開向政府詢問，會否幫助MIRROR登上內地節目。

葉劉淑儀表示，香港創意產業有不少人才，「例如最近爆紅的姜濤、MIRROR、ERROR等，很受青年人歡迎」，問商務及經濟發展局局長邱騰華，會否幫忙爭取參與內地受歡迎電視節目，例如《天天向上》、《乘風破浪的姐姐》的「哥哥版」等，幫忙他們擴大內地市場，讓香港文化進入廣東省。

到底葉劉是否真的熟悉MIRROR？她馬上能說出，體重高峰為200磅的姜濤，「以前是個胖子，但肯減肥都是努力（effort）」，又認為MIRROR成員練習跳舞、練出腹肌「都是努力（effort），不容易的」。

另外，葉劉透露該黨中設有娛樂小組，負責分析娛樂新聞、當紅劇集等，「有職員桌上充滿肌肉（的男藝人相片）」，她更大讚，內地男星王一博，「跳舞很好看。」

葉劉認為，香港是有本土文化，以往都有本土偶像，如黎明、郭富城，但已經成家立室「娶嫰妻」，而近年全球都流行男團，例如韓國男團BTS。她坦言，跳舞無語言限制，所以MIRROR是可以打入內地市場，而姜濤的例子已證明，香港市場能夠支持本土偶像，不進入內地都夠賺錢，「不過廿多萬一張演唱會門票，太昂貴了」，她更語重心長說︰「TVB應該急起直追！」

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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撰文 : 傅流螢

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