直資校AI課程融入初中電腦科　學生研駕駛系統防司機「恰眼瞓」

▲ 萬鈞伯裘書院學生早前設計「防睡意駕駛系統」，當偵測到駕駛者眼簾下垂約1.5秒，便會響起警號。（陳國峰攝）

學界近年盛行推動人工智能（AI）教育，天水圍直資學校萬鈞伯裘書院自4年前自設AI實驗室，提升學習興趣，有學生利用課餘時間，自創可識別眼部動作、防司機「恰眼瞓」的駕駛系統，而該校近年升讀IT相關大專課程的畢業生人數，亦有所增加。校方前年起更將AI課程融入初中電腦科，並有意參加教育城將於6月展開的免費AI課程，持續推展AI教育。

萬鈞伯裘書院校長黃頴東表示，該校已是第4個學年推動AI教育，起初供有興趣的同學於課餘時間參加相關興趣班及比賽；2019/20學年起，參加中大工程學院與教育學院開展的「中大賽馬會『智』為未來計劃」，成為6間先導學校之一。

計劃為期3年，該校將涉及AI理論基礎和道德倫理等12個課題，融入初中電腦科，佔約四分一的電腦科課時，另於課餘時間實踐應用及參加比賽等。

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中二級女生林可晴表示，自小學已開始接觸AI，在初中兩年再加深認識，喜歡拍照的她曾跟同學設計一個透過人臉識別、令拍照時對焦更清晰的系統，編程頭一、兩次都出錯，經多番修正才能完成。她指隨着社會科技發達，認為學習AI對她亦有幫助，高中亦有意選修資訊及通訊科技科（ICT）進一步學習相關知識。

升讀IT大專課程 畢業生趨增

兼教ICT及化學科的資訊科技及創新發展部主任賴富偉說，近年更多畢業生修讀IT相關的大專課程，當中不少人曾參加STEM活動，隨着學生有愈來愈多機會接觸AI，將來或會繼續循這方向發展。

另外，教育城行政總監鄭弼亮指，6月推出的「Go AI計劃」，將採用涉及商業應用的商湯科技編撰教材，冀達到「高科技、低門檻」，免費提供有系統的師訓及32至40小時學生課程，中小學分別涉及機器學習及AI基礎等，完成後學生可掌握應用圖像化編程及Python，首階段擬供10至20間本地中小學參加。

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記者：馮琪雅