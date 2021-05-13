【疫市營商】香港迪士尼商品部4招吸客　重開後7星期內賣逾9萬個頭箍【內附策略】

▲ 香港迪士尼樂園披露商品部的四大營銷策略。（香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園將於下星期一（17日）發布2020財政年度業績，惟過去一年受新冠肺炎疫情影響，樂園停運了一段日子，園方商品部卻未有因閉園而停止宣傳，更調整營銷策略，推陳出新，透過4招吸客，包括首設裝上銷售平台及巿區pop-up商店及推樂園商品，繼續拓展商機，亦曾在樂園重開後，7星期內售出超過9.1萬個迪士尼頭箍。

營銷策略（一）：增設新系列商品 切合客群喜好及疫情需要

香港迪士尼表示，現時共有超過20個迪士尼品牌的商品系列，除了米奇與好友系列、Duffy與好友等系列外，前年亦推出的nuiMOs系列、「奇妙夢想城堡」系列商品等，攻入更具消費力的年輕人市場。

樂園指，疫情期間，不少市民都需要在家工作，或是留在家中居家抗疫，帶動樂園家居用品增長，而配合愈來愈多港人養寵物，樂園亦首推迪士尼寵物用品（Disney Tails），並推出超過5,000款、以不同迪士尼IPs 為主題的商品，適合不同性別、年齡、地域的人士。

營銷策略（二）：首設巿區pop-up商店推樂園商品

香港迪士尼樂園在閉園期間，走出樂園，首次於巿區開設pop-up商店，包括於銅鑼灣希慎廣場首設「香港迪士尼樂園禮品坊」﹑「一田百貨」沙田店設置「迪士尼樂園限時精品店」，以及最新在銅鑼灣時代廣場首設 「香港迪士尼樂園美食禮品廊」，令未能訪園的市民一樣可輕鬆買到心頭好。

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營銷策略（三）：疫情期間首設「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台

疫情下網購盛行，香港迪士尼樂園也趁機於去年12月首設「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台，截至今年5月中，合共推出超過500款樂園商品，包括香港迪士尼15周年紀念商品、「奇妙夢想城堡」系列商品、nuiMOs、農曆新年、 情人節及春日主題商品等，網上平台的銷售額更佔了樂園商品部整體的銷售額約1成。

營銷策略（四）：商品主攻本地年輕市民

香港迪士尼樂園全新「奇妙夢想城堡」去年11月登場，商品部推出合共110款以新城堡及迪士尼公主系列為主題的商品，設計上加入更多色彩和潮流元素，配合年輕人的喜好，樂園今年稍後更會推出「奇妙夢想城堡」系列2.0商品。

樂園商品部在2020財政年度一共售出近44,000隻Bag Charm掛袋飾物，並合共推出超過200款15周年紀念商品，由去年11月推出至今，銷售額達整體商品銷售額近2成，其中StellaLou 15周年Bag Charm更是熱賣首選，推出首兩星期旋即售罄；而商品部的Black & Gold黑金系列、以及Crystal Dreams水晶系列，佔了整體商品銷售額近半成。

此外，樂園重開後，不少市民入園遊玩，連帶各款迪士尼頭箍的銷售成績非常理想，其中在去年10月至11月期間，在7星期內售出超過9.1萬個迪士尼頭箍；剛過去的復活節，短短5日內賣出超過2,600件shoulder plush，成績理想。

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記者：陳曉瑩