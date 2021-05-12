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【疫苗接種】本港首名外傭打針後死亡　居西貢44歲女傭打首劑復必泰18日後動脈瘤破裂

社會 22:36 2021/05/12

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再多2人打針後死亡包括44歲女傭，當局指沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起（資料圖片）

衞生署今（12日）表示，再多兩人打針後死亡，分別為45歲男及44歲女，前者於5月8日被送往博愛醫院急症室後離世，其離世前34日（即4月4日）在社區疫苗接種中心接種第二劑科興新冠疫苗；後者為5月9日被送往將軍澳醫院急症室後離世，其離世前18日（即4月21日）在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰新冠疫苗，據了解，該名44歲女子為居西貢外傭，其周日（9日）在西貢寓所昏迷，送將軍澳醫院後不治

衞生署指，由於2宗個案超出呈報疫苗接種異常事件的時間框架，個案將交由香港大學進行分析，而兩名死者接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，亦沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，其中45歲男子初步解剖發現顯示死因為缺血性心臟病，而44歲女子初步解剖發現顯示死因為主動脈夾層動脈瘤破裂。

本港累計33人打針後死亡，其中10人打復必泰、23人打科興。截至5月9日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結7宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為21宗個案與疫苗接種沒有關聯，5宗個案尚待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

食衞局指，截至5月9日晚上8時，本港市民合共接種了約174萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約107萬名，佔全港16歲或以上人口的16.3%。衞生署共接獲約2,660宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.15%），當中包括19宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量的0.0011%）。

根據醫管局資料，4月5日至5月2日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有53.1宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有2.3宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有2.7宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯：鄧凱文

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