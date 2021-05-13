【專訪】私隱專員：收緊公司查冊助遏「起底」　平衡私隱知情權與星英澳看齊

▲ 個人資料私隱專員鍾麗玲指，理解政府有需要審視最新情況，因時制宜，就公司查冊作出新安排。（陳永康攝）

港府擬收緊公司查冊，最快本月向立法會提交附屬法例，限制披露公司董事住址及個人身份識別號碼。個人資料私隱專員鍾麗玲接受TOPick專訪時指，近年「起底」或個人資料被洩露的情況嚴重，公共登記冊或成為其中一個取閱資料的途徑，易引發連串私隱風險，甚至助長電話騙案，新安排有助打擊「起底」問題。

她認為，政府有責任在私隱與公眾知情權之間取得合理平衡，當局做法是優化現時查冊安排，與星、英、澳等國看齊，非針對傳媒，料不會影響香港營商環境。

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鍾麗玲上周五（7日）接受TOPick專訪時表示，本港自2019年下半年開始，個人資料被「武器化」，「起底」情況嚴重，至去年底公署接獲逾5,400宗相關個案，當中880宗涉披露地址、個人身份證等，例如有「起底」者將企業的周年申報表整份地上載互聯網，亦有「起底」者將他人的運輸署車牌登記資料、出世紙放上網。

資料倘被亂用 或助長電騙

她認為，公共登記冊有機會是「起底」者最容易取得他人個人資料的其中一個來源，他們甚至會將取得的資料放在網上公諸於世，容易引發一連串私隱風險，相關資料一旦被他人亂用，更會對當事人構成很大威脅，甚至助長電話騙案，

近期涉款2.5億元及2,000萬元的電騙案件，留意到案情中，騙徒可說出受害人的姓名、身份證號碼等，令事主受蒙騙。

▲ 鍾麗玲料政府收緊公司查冊後，不會影響香港營商環境。（陳永康攝）

鍾麗玲指，查冊服務已轉為電子化，現時更牽涉數百萬個個人資料，政府有需要及有責任保障公共登記冊上的個人資料，歡迎並理解對方因時制宜審視社會最新情況，就公司查冊作出新安排，以確保在提供查冊服務的同時，個人資料私隱亦得到合理的保障，亦料有助打擊近年的「起底」情況。

非針對傳媒 無礙營商環境

她解釋，有關查閱公司登記冊資料的相關條文早於2012年通過的《公司條例》中定明，但一直未有實施，當時的社會環境、市民使用網絡平台的習慣及公署處理的個案都跟現在截然不同，在私隱及公眾知情權之間提供查冊服務需要有一個合理的平衡，當局在新安排提出取覽公司登記冊上的公司董事部分資料，例如個人通訊地址、身份證號碼上的字母及3個數字等，有關做法屬可接受，是優化查冊安排，並非針對任何人而設查冊限制，包括傳媒。

▲ 本港與外國對公司查冊安排。

鍾麗玲強調，私隱並非「大晒」，關注查冊者日後取閱董事資料時出現「撞名」或不夠全面的爭議，希望當局考慮在法例下採取措施盡量減少或移除這些可能性，相信有助滿足公眾的要求，釋除公眾疑慮，

例如未必是只可取閱身份證首3位數字，可以是每個隔位的數字；或者當出現混淆資料時，是否有機制容許查閱者取覽進一步的資料。

她相信，港府收緊公司查冊並非針對某一界別的公司董事，也不會影響香港營商環境及國際金融地位，而英國、澳洲及新加坡等早已有類似的安排，認為現時香港是向其他司法管轄區看齊。

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記者：陳曉瑩