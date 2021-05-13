【專訪】私隠公署最快6月發指引　助機構正確研發AI保障個人資料

▲ 私隠公署正就協助機構在開發和使用人工智能時可遵從《私隱條例》的規定制定指引，料今年6﹑7月可發出。（陳永康攝）

近年不少機構開始採用人工智能，惟開發及使用時或涉收集及使用個人資料。個人資料私隠專員公署趁成立25周年，最快下月發出指引，協助機構在開發和使用人工智能時可遵從私隱條例的規定，以加強保障。

成立25周年 加強保障私隱

公署表示，新一代人工智能很多時利用「機器學習」模式發展其智能，當中需運用大量資料作訓練用途，包括個人資料，因而可能衍生個人資料私隱問題，例如外國曾有公司在未得資料當事人同意下，從網上蒐集了大量個人相片，以訓練人工智能進行臉容識別。

公署續舉例指，有外國科網公司用於招聘的人工智能，因對女性應徵者有不當歧視而被棄用，造成歧視的原因是用於訓練人工智能的資料以男性履歷居多，女性資料不足，反映若用於機器學習的個人資料不準確、不全面，會導致人工智能得出的預測不可靠，甚至帶有偏見、歧視，最終可能影響資料當事人或其他個人利益。

公署稱，機構為求發展出更可靠的人工智能，可能會蒐集大量個人資料，甚或與其他機構互相分享個人資料，由於相關的蒐集、分享和使用個人資料可能未獲資料當事人同意，超出他們的合理預期，有損私隱。

▲ 香港個人資料私隠專員公署今年成立25周年。（公署提供圖片）

以人為本 開發提升透明度

個人資料私隱專員鍾麗玲認為，發展人工智能的成敗，很大程度建基於人們對它的信任， 而建立信任的關鍵就是以人為本，包括在開發和使用人工智能的過程中提升透明度，以及保障和尊重個人資料私隱。

她相信，公署的新指引可協助機構在開發和使用人工智能時，做到保障和尊重私隱，從而促進人工智能的使用和發展，並有助香港發揮作為數據中心的優勢，確保數據能夠合規、合乎道德地落實於人工智能的發展和應用，促使數據中心和人工智能發展相輔相成。

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記者：陳曉瑩