九社聯與海洋公園及招商局等企業合作推實習計劃　完成可獲6千獎學金　

▲ 九龍社團聯會推出本地實習計劃及大灣區創業資助計劃。

九龍社團聯會自2010年起，每年都會推出香港青年內地實習計劃，但受2019年反修例及去年新冠肺炎疫情影響，近兩年都無法如期舉行。有見及此，聯會近日推出本地實習計劃，提供50個本地實習職位予大專學生及畢業生，完成者更可獲6000港元獎學金。

九龍社團聯會新任理事長徐莉表示，九社聯除致力協助基層生活外，亦希望協助更多青年就業創業，除了本地實習計劃，亦會配合政府，推出大灣區青年創業資助計劃。未來更希望與政府及企業商討，如何幫助應屆畢業生搵工，助他們尋找出路。

九龍社團聯會秘書長顏汶羽表示，有關「本地實習計劃」已得民政事務局、9所大專院校，包括理工大學、浸會大學等支持。而協辦企業多達29間，讓實習行業涵蓋不同的範疇，包括金融業、會計財務、人力資源、零售及廣告等。

據了解，有不少參與計劃的都是大企業，包括海洋公園、招商局、德國寶，而香港話劇團、香港中樂團也有提供實習崗位。顏汶羽指，計劃將於本月27日截止，目前已有逾百人報名，他們稍後會逐一進行面試。除提供實習外，九社聯亦會特別為實習學生提供前期培訓工作坊、歷奇訓練，並會安排他們參觀企業及不同機構，又希望計劃結束後，學生可以找到自己目標。

另外，九社聯亦會推出大灣區青年創業資助計劃，將挑選12至15隊創業隊伍，分3年提供30至40萬港元的資金及創業支援，協助青年落戶大灣區的創業基地。

九龍社團聯會副會長楊燕芝表示，申請人必須是18至40歲的香港永久居民，必須無破產紀錄或涉及破產程序。近年大灣區內的青年創新創業基地發展迅速，他們已與深圳、廣州和珠海三地的初創基地簽訂協議，協助有志在大灣區創業的青年在當地落戶。

顏汶羽補充指出，目前已經有約200隊報名，評選注重業務的質素和可持續性，亦不限類型，而獲資助團隊可自行選擇在大灣區任何城市，包括香港發展。

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記者：李淇

