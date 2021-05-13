【專訪】「降低食物中鹽和糖委員會」新舵手張亮　盼助基層、少數族裔食得健康

▲ 「降低食物中鹽和糖委員會」新舵手張亮，盼助基層、少數族裔食得健康（馮漢柱攝）

「降低食物中鹽和糖委員會」2015年高調出台成為一時佳話，惟6年間卻行事低調，被質疑「雷聲大，雨點小。」該委員會於上月15日換屆，除4名委員留任，有12位新血加入，主席之位亦由行政會議召集人陳智思，交棒至香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮。

新班底會否帶來新氣象？新掌舵人張亮以豐富慈善履歷說話，特別着眼「健康鴻溝」議題，冀助基層及少數族裔人士食得健康，認為行事必須貼地︰「不是用了錢就算，而是要煩少少，多想一些方法實際地幫人。」

飲食界鮮有亮相的人物，好奇為何食衞局會找上張亮出任委員會主席，怎料連張亮也笑言︰「唔係好明點解找我」，不過最終應邀上任，張亮從兩方面解釋，一是個人也重視飲食與健康；二是從工作角度，委員會與其過往一直推廣的理念不謀而合，例如關注社會老年化挑戰，及透過改變市民行為減少非傳染性疾病，「我在馬會都做大量工作，關於如何保持健康。」

父子劏房宿一宵 感受基層生活

作為馬會慈善及社區事務執行總監，張亮這名字在社福界並不陌生，「數年前我帶着12歲的兒子睡了一晚只有60呎的劏房，我睡在地下，腳頂住廁所，他（兒子）去洗手間時還踩了我兩下。」因曾資助一個協助劏房戶的計劃，張亮乾脆帶同兒子到一劏房戶借宿一宵，切身感受基層生活，「我發現住劏房的朋友其實很難煮飯，可能只有電飯煲，很多時只吃一些預先製作食物，如隔夜麵包，能夠選擇的食物非常有限，那又如何可過健康生活呢？」

▲ 張亮表示著眼「健康鴻溝」議題，冀助基層及少數族裔人士食得健康。（受訪者提供）

除了劏房戶，他也關注少數族裔的飲食文化，「我又帶了兒子去一個巴基斯坦裔的家睡了一晚，他很好客，買餅乾回來泡奶茶給我們喝，知道我們不慣，選了最低糖，但還是很甜。」他笑言，2日後作身體檢查更發現血糖超標，「當然我們要尊重每一個組群的文化特色，但在文化容許下，是不是都可以盡量健康一點呢？」

實戰慈善經驗豐 助弱勢非難事

帶着兒子東奔西走體驗不同生活，張亮解釋冀擴闊兒子眼界，「這個世界有很多種人、有很多不同生活模式，那我們要學會如何可互相尊重、包容。」而多年來的慈善經驗，為張亮關注基層、少數族裔飲食健康埋下伏綫，今日當上「降低食物中鹽和糖委員會」主席，理所當然着眼這「健康鴻溝」議題，「歐美相關研究較廣泛，都是指低收入人士對（健康）的認知未必豐富，另一方面是（難以）相宜價錢接觸到健康食物。」

說來容易，但該從何入手？張坦言要待委員會下月開會再討論，不過他以林林總總的個人慈善經驗，證明幫助弱勢社群並非難事，他舉例，因知道劏房戶難以在家煮食，故曾資助「社區廚房」項目，讓劏房戶以低廉費用，獲得煮食用地、基本食材及廚具；又曾推動「Sport & Medicine」項目，讓醫生在長期病患者的藥方上列明所需要做的運動，促進患者康復等。

驚錯不做難成功 包容放膽試新

「降低食物中鹽和糖委員會」過去每年宣傳預算約為400萬至750萬元，當局今年度亦為委員會預留680萬元作宣傳，雖然新一屆委員會尚未召開首次會議決定撥款去向，但張亮已寄語新一屆委員︰「任何事要做得到都是要貼地，並有膽量及包容去試新事情，如果每試一件新事，大家都說會錯就不做，那就無辦法成功，這份包容，我相信大家都要有。」

張亮感謝太太監督其飲食，強調不全禁子女嗜甜，請看【下一頁】

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責任編輯：鄧凱文