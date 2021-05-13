【專訪】張亮感謝太太監督其飲食　強調不全禁子女嗜甜

▲ 張亮感謝太太監督其飲食，強調不全禁子女嗜甜（馮漢柱攝）

作為「降低食物中鹽和糖委員會」主席，張亮亦十分注重健康，首要感謝太太監督其飲食，「飲食上，我太太很幫到我。她很注重健康，多吃菜，少吃油、甚至沒有油，家裏都吃得很清淡。」

妻重健康 不全禁子女嗜甜

因應家中飲食習慣，其2名子女也吃得健康。不過張亮強調，不會完全禁止子女嗜甜，「我們不會禁他，因為有時禁不好，但要有節制，一星期有兩次很想食雪條就食。」

萬事起頭難，張亮表示，委員會的難處在於要改變港人對健康飲食根深蒂固的想法︰「大家覺得好食就一定不健康，健康就一定難食。」

同時是長跑好手的張亮，透露過往亦有類似經驗，回想當初創辦「全城街馬」推動青少年跑步，當時不少人表示「克服第一個10公里很難、很悶」，為此他採用循循善誘策略︰「我們同年輕人溝通，說跑步好型，不用一下跑10K，其實可以慢慢建立，最後滿足感會好大。」

兩種方法 教市民飲食健康

張亮強調不會「宗教式」禁止子女嗜甜，「我也不是一下由一變零，要完全撇掉它，而是希望大家欣賞食物。」他試過踏入全素生活，亦深明不能一步到位，笑言︰「頭一周都偷吃了一碗叉燒飯，但習慣了以後，（全素）是很好吃的。」

他建議市民可以兩種方法做到健康飲食，一是每日記下自己吃了甚麼，「例如發現這個星期已吃了3次午餐肉，那就懂停下來，掌握自己的data，就有多一點覺悟。」第二是循序漸進訂下目標，如每周選兩天吃清淡一點，「令減糖減鹽歷程可有趣一點。」

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責任編輯：鄧凱文