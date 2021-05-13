▲ 【專訪】張亮笑言無想過替減鹽糖委員會改名，強調與消委目標一致不存競爭（馮漢柱攝）

「降低食物中鹽和糖委員會」開宗名義，為減低港人鹽和糖的攝入量，不過，港人熟悉的消費者委員會，亦不時揭發本港食物高鹽高糖，提醒消費者注意健康消費。

與消委目標一致 不存競爭

對於坊間不時將兩委員會比較，張亮形容兩者目標一致，並不存在競爭，亦承認單靠一個委員會無法解決所有問題︰「只能盡量改變消費者行為。」他又笑言，未想過替委員會改名，「覺得個名幾有趣，如果叫健康食物委會員，大家未必有好奇心。」

「我覺得好唔好減埋肥呢？減肥好似多啲人鍾意喎。」今年為委員會成立第6年，張亮笑言，上任消息傳出，仍有不少人問他為何只「減鹽減糖」，他亦同意委員會工作必定比「減鹽減糖」更闊，但他直言未有想過替委員會改名，又指可以「減鹽減糖」作為委員會工作起步，「先減鹽減糖，其他野可以一路減落去。」

先減鹽減糖 其他再減落去

不過，每當消委會或食安中心等報告批評本港食物高鹽高糖，「降低食物中鹽和糖委員會」便成為抨擊對象，張亮認為，不同機構或委員會的目標一致，不存在競爭與否，只能盡量改變消費者行為；身兼香港賽馬會慈善及社區事務執行總監的他亦不諱言，冀促成委員會與賽馬會合作，「鼓勵市民健康生活有很多共通之處，我相信會有項目，是有所滙合的。」但賽馬會項目仍有待董事會審批。

被問到會否採取更進取的行動，如向港府建議仿效外國徵糖稅或肥胖稅，張亮指改稅制牽連甚廣，個人未有取向，會繼續參考外國經驗，亦要由多部門決定︰「有好幾個國家都有糖稅，但成效有多少呢？學術上都未有一個定論，我們當然是由最容易的事，一步一步做起。」

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責任編輯：鄧凱文