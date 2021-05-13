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【開心速遞】《愛回家》角色影射姜濤　 丘梓謙演萬人迷「蔥頭」俘虜中女【有片】

娛樂 10:06 2021/05/13

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《愛‧回家之開心速遞》出現影射姜濤的角色蔥頭。

MIRROR演唱會剛完結，但MIRROR的魅力沒法擋，已成為熱話甚至社會現象。MIRROR當中成員姜濤更是萬人迷，在昨晚（5月12日）的《愛‧回家之開心速遞》出現影射姜B的角色蔥頭。

《愛‧回家之開心速遞》劇情講曹總找來人氣偶像蔥頭（丘梓謙飾）客串《揸流灘》，結果連從來不追星的熊尚善（滕麗名飾），也被蔥頭的魅力吸引成為粉絲。

而且連本來嘲笑熊尚善「幾十歲的人還學人追星」的熊若水（呂慧儀飾）、大小姐龍力蓮（林淑敏飾）的中女，最後都成為蔥頭的粉絲。

【MIRROR演唱會】花姐確認姜濤進軍影壇　MIRROR等最佳時機上紅館

《開心速遞》昨晚一集出現人氣王偶像「蔥頭。」（影片截圖）

丘梓謙童星出身

劇中蔥頭的造型、動作模仿姜濤外，另外又交代蔥頭沒拍過拖、有超多廣告代言，以及有扮《孤獨病》MV的《空虛感》MV，全都是影射姜B，而且劇中粉絲更有口號「蔥頭不紅，天理難容！」，分明改自「姜濤不紅，天理不容」。

至於演蔥頭的丘梓謙今年27歲，他與哥哥丘竣霆（原名丘梓宏）都當過童星。丘梓謙曾演《阿旺新傳》、《秀才遇著兵》、《老婆大人》及《天涯俠醫》等劇集，長大後於2014年參加第27期TVB藝員訓練班正式入行，在《十二傳說》演殺人兇手的演出，演技頗受讚。

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沒有醜化姜濤

因為今次被指派演影射萬人迷姜濤的角色，所以網上對丘梓謙有讚有彈，壓力不小。比如TVB之前在《超級綜藝隆重登場》記者會上，安排鄧智堅扮演「薑蓉」引發公關災難，鄧智堅受到狙擊。

但其實處境劇少不免會影射一些時下人氣人物、流行話題，而且今次《愛‧回家之開心速遞》不似上次鄧智堅扮演「薑蓉」，這次沒有醜化姜濤，並且透過蔥頭此角色，去反映姜濤的優點，當中並沒惡意。

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同場加映：滕麗名訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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