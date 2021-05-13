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【酒店住宿】千禧新世界香港限時優惠「自助餐假期」Staycation　免費升級客房兼可享兩餐雙人自助餐【內附連結】

休閒消費 10:06 2021/05/13

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

入住當日可享用Café East雙人自助晚餐。(酒店提供)

位於尖東的千禧新世界香港酒店由即日至16日推出限時優惠「自助餐假期」，包括自助早餐、晚餐及房間升級等精彩禮遇，適用於2021年5月14日至6月30日期間之住宿。

「自助餐假期」每房每晚由$1,880起，包括酒店舒適時尚高級客房住宿乙晚（免費升級至豪華客房）、Café East雙人自助早餐及兩位用自助晚餐（入住當天享用）。Café East設多個開放式廚房和食物櫃枱，供應多款新鮮即製的中西佳餚，不但有海鮮、刺身壽司、意式前菜、烤肉及蒸點燉湯，還有即場烹調鑊氣小炒、鐵板燒、麵食及甜品。

千禧新世界香港酒店推出「自助餐假期」限時住宿，$1,880起。(酒店提供)

其他禮遇還包括免費享用房內自選電影服務、餐飲8折優惠（現有嘗薈會員或登記入住時註冊為嘗薈餐飲會員可享獲餐飲75折優惠）、提早於下午1時入住及延遲退房至下午3時（只限星期一至四；視乎房間供應情況而定）。

客房必須於入住前至少24小時於酒店網頁預訂，並需視乎出租情況而定；不適用於特定日期。訂房時須提供信用卡擔保並預付全數房費；預訂不得取消。此優惠不可與其他訂房套餐及推廣優惠同時使用。以上所有價目須另收加一服務費。

查詢或預訂：2313 4305

記者：郭秀芳

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